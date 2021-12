Suisse alémanique – Deux femmes perdent la vie dans des incendies Une résidente d’un EMS a succombé à ses brûlures dimanche tandis qu’une autre femme de 87 ans a péri dans le sinistre de son appartement.

Il a fallu une centaine de pompiers pour venir à bout du sinistre survenu dans un EMS à Ennetbürgen, dans le canton de Nidwald. Police cantonale de Nidwald

Deux femmes ont perdu la vie ce week-end en Suisse alémanique dans deux incendies distincts. Un des sinistres s’est déclaré dans un établissement médico-social.

La première, une femme de 76 ans, n’a pas survécu à ses graves brûlures à la suite de l’incendie de l’appartement du deuxième étage d’un EMS samedi soir à Ennetbürgen, dans le canton de Nidwald. Elle est décédée dimanche matin dans un hôpital hors du canton où elle avait été héliportée.

Il a fallu une centaine de pompiers, alertés à 20h45 via un système d’alarme incendie automatique, pour venir à bout du sinistre. Les six autres résidents du foyer ont été évacués préventivement, deux d’entre eux étant hospitalisés pour une intoxication à la fumée. Les quatre autres, indemnes, ont cependant subi un choc, a indiqué la police cantonale. La cause de l’incendie est en cours de clarification.

Alerte vers 23h

Une autre femme, âgée de 87 ans, a péri dans l’incendie de son appartement samedi soir à Wädenswil, dans le canton de Zurich. Ce sont des passants qui ont donné l’alerte vers 23h après qu’ils ont aperçu de la fumée s’échappant des fenêtres d’un immeuble.

Les secouristes n’ont pu pénétrer dans l’appartement enfumé qu’avec des appareils respiratoires, a indiqué dimanche la police du canton de Zurich. La femme était seule au moment de l’incendie. Là non plus, la cause n’est pas encore claire.

ATS

