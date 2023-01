États-Unis – Deux excroissances cancéreuses retirées à Jill Biden Les médecins ont retiré mercredi deux excroissances cancéreuses à la Première dame américaine, Jill Biden, qui se «sent bien» après son opération, ont-ils indiqué.

Jill Biden à la Maison-Blanche le 11 janvier 2023. Getty Images via AFP

«Tous les tissus cancéreux ont été retirés avec succès (…) Nous allons surveiller de près la zone pendant sa guérison, mais nous ne prévoyons pas que d’autres procédures soient nécessaires», a déclaré le médecin présidentiel Kevin O’Connor dans une note. Une «petite lésion» sur la paupière gauche de Jill Biden a été «entièrement retirée» et «envoyée pour un examen microscopique standard», a-t-il ajouté.

Au cours de l’intervention, les médecins ont découvert une autre lésion sur le côté gauche du buste de Jill Biden, qui s’est également avérée cancéreuse et a été retirée.

La Première dame présentait après l’opération «un gonflement du visage et des contusions» mais «se sent bien», a indiqué Kevin O’Connor, précisant qu’elle retournerait à la Maison-Blanche «plus tard dans la journée».

Accompagnée par son mari Joe Biden mercredi, elle avait embarqué dans la matinée à bord de l’hélicoptère présidentiel Marine One pour se rendre à l’hôpital militaire Walter Reed, près de Washington.

«Chirurgie de Mohs»

La Maison-Blanche a confirmé qu’elle avait une «intervention de chirurgie ambulatoire prévue, connue sous le nom de chirurgie de Mohs». Cette intervention, qui se déroule sous anesthésie locale, est considérée comme extrêmement efficace pour éradiquer la formation d’un cancer de la peau, si elle a lieu suffisamment tôt.

Le médecin présidentiel, Kevin O’Connor, avait annoncé le 4 janvier la découverte, «lors d’un dépistage de routine du cancer de la peau, (d’)une petite lésion (…) au-dessus de l’œil de la Première dame». «Par précaution, les médecins ont recommandé qu’elle lui soit retirée», avait écrit le docteur dans une lettre rendue publique par la porte-parole de la «First Lady», Vanessa Valdivia.

Jill Biden, 71 ans, est la Première dame la plus âgée de l’histoire des États-Unis, tandis que son époux, âgé de 80 ans, est également le plus vieux locataire de l’histoire de la Maison-Blanche. Le cancer est une cause personnelle pour Joe Biden, dont le fils Beau est décédé en 2015 d’un cancer du cerveau, et qui a fait de la réduction du taux de mortalité lié à cette maladie une «priorité présidentielle».

AFP

