États-Unis – Deux enfants tués et plusieurs blessés dans une fusillade dans une école Un tireur a ouvert le feu dans une école primaire du Texas, mardi, avant d’être arrêté par la police. Au moins deux enfants sont morts et plusieurs sont blessés.

Deux enfants ont été tués, mardi, et une dizaine ont été blessés lors d’une fusillade dans une école primaire à Uvalde, au Texas, selon un hôpital local.

L’Uvalde Memorial Hospital a déclaré sur Facebook avoir pris en charge «13 enfants», précisant que deux «étaient décédés» lorsqu’ils sont arrivés. La police locale a annoncé avoir arrêté le tireur présumé.

Le communiqué ne précisait pas l’âge des personnes décédées, malgré des informations de médias locaux ayant fait état de la mort de deux enfants. Une femme de 66 ans se trouve aussi dans un «état critique», a annoncé un autre hôpital, University Health, situé à San Antonio, qui dit avoir reçu «deux patients», un adulte et un enfant.

Tireur présumé arrêté

La police locale a annoncé avoir arrêté le tireur présumé. La fusillade s’est produite à l’école primaire Robb, ville située entre San Antonio et la frontière mexicaine.

Les fusillades dans les lieux publics sont quasiment quotidiennes aux États-Unis et la criminalité par armes à feu est en augmentation dans les grandes villes comme New York, Chicago, Miami ou San Francisco, notamment depuis la pandémie de 2020. Mi-mai, l’Amérique a été endeuillée par une fusillade raciste qui a causé la mort de 10 Afro-Américains dans un supermarché de Buffalo, dans l’État de New York.

