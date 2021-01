Soleure – Deux enfants retrouvés morts dans un appart’, leur mère arrêtée La police soleuroise a découvert les corps sans vie de deux enfants en âge de scolarité samedi matin, dans une propriété à Gerlafingen (SO). Une enquête est en cours.

La police a retrouvé les corps des enfants qui sont tous en âge de scolarité et procédé immédiatement à l’arrestation de leur mère. Police soleuroise

Deux enfants ont été retrouvés sans vie dans un appartement à Gerlafingen (SO), samedi peu après 9h. Ils ont été victimes d'un crime violent, selon les premières informations communiquées par la police soleuroise. Au stade actuel, les soupçons visent leur mère qui a été arrêtée sur les lieux du drame.



Alertées aux environs de 9h20, les forces de l’ordre ont dépêché sur place plusieurs patrouilles de police et une ambulance. Elles ont retrouvé les corps des enfants qui sont tous en âge de scolarité et procédé immédiatement à l’arrestation de leur mère.

Le ministère public du canton de Soleure et la police cantonale soleuroise ont ouvert une enquête pour élucider le drame.

Comm/Eto