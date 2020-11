Entreprises responsables – Deux éditeurs pourraient porter plainte contre les initiants Les deux grands groupes de presse, Tamedia et Ringier, réfléchissent aux suites légales à donner à la distribution d’un tout-ménage ayant détourné une interview de Dick Marty.

Le logo de Tamedia, une entreprise de TX Group, 24 Heures, Le Matin.ch, Le Matin Dimanche, 20 Minutes et Goldbach. KEYSTONE

Tamedia et Ringier songent à porter plainte contre le comité de l’initiative pour des entreprises responsables. Motif: ce dernier a distribué des flyers tout-ménage reproduisant des interviews parues dans Le Matin Dimanche et la Schweizer Illustrierte en utilisant les mises en page et logos de ces titres.

Les initiants ont reproduit lundi des interviews de l’ex-conseiller aux Etats PLR Dick Marty parues dans ces journaux les 23 et 25 octobre. Dans un communiqué diffusé mercredi soir, les deux groupes de presse «condamnent l’utilisation non autorisée de leurs contenus et de leurs marques».

Ces flyers «donnent l’impression que la Schweizer Illustrierte et Le Matin Dimanche pourraient en être les auteurs, ou tout du moins y être associés», déplorent Tamedia et Ringier.

Les avocats des deux entreprises doivent encore réfléchir aux suites légales précises qu’ils entendent donner à cet épisode, qualifié de «fraude» dans le communiqué, a précisé Nicole Bänninger, contactée par Keystone-ATS.

ATS/NXP