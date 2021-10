Arve-et-Lac – Deux douanes fermées la nuit: et bientôt davantage? La clôture nocturne de la frontière à Cara et La Renfile n’est qu’un prélude. Genevois comme français, les élus veulent se prémunir du trafic. Marc Moulin

Les douanes de Cara et de La Renfile fermeront la nuit; si ce test s’avère concluant, d’autres pourraient suivre. MM/SITG

Même timide, cela ne pourrait être qu’un premier pas. Aux confins des communes genevoises de Jussy et Presinge et haut-savoyardes de Juvigny et Ville-la-Grand, les douanes de Cara et La Renfile seront bientôt fermées la nuit, de 22 h à 5 h, à titre de test. Demandée par les communes du secteur, la mesure a été décidée vendredi lors d’un comité de pilotage réunissant élus suisses et français.