Instruction publique – Deux directeurs de collège sur onze sont en arrêt de travail Ce chiffre interpelle après la dénonciation de «maltraitance» de la part de la direction générale. Sophie Simon

Les bureaux du DIP au 6, rue de l'Hôtel de Ville. LAURENT GUIRAUD

Alors que le retour au calme est proclamé dans l’affaire des directeurs «maltraités» (lire notre édition du 16 mars), la «Tribune de Genève» apprend que deux directeurs, sur les onze que compte le Collège de Genève (D11), sont actuellement en arrêt de travail pour plusieurs semaines. Un troisième, qui n’est plus en poste, a également connu un arrêt de travail fin 2019. Et deux d’entre eux se sont opposés au Département de l’instruction publique (DIP) en justice, sans succès. Pour rappel, des courriers révélés par Léman Bleu mentionnaient de vives tensions entre les directeurs d’établissement du secondaire II et la direction générale.