Faits divers successifs – Deux débuts d’incendie obligent les pompiers à sortir l’extincteur Grosse frayeur derrière la gare à la mi-journée, puis dans le secteur de Plainpalais en milieu d’après-midi. Le Service d’incendie et de secours intervient à chaque fois en grande alarme. Thierry Mertenat

Genève, 13 juillet 2021. Début d’incendie au 15, rue des Gares, mardi à 12 h 50. LAURENT GUIRAUD

Feux bleus et sirènes en convoi rapproché. Par deux fois depuis la mi-journée, mardi 13 juillet, sur chaque rive, sans passer par les bords du Rhône. D’abord pour un fort dégagement de fumée en façade, au 15, rue des Gares, juste derrière Cornavin, quand on remonte vers la poste de Montbrillant.

Là, au rez-de-chaussée, une brasserie récemment ouverte et très appréciée. Le sinistre est parti juste au-dessus. Sans se développer dans les étages, ni vers le haut ni vers le bas. Une chance pour tous les locataires.

Fort dégagement de fumée en façade. La fenêtre du 1 er étage est complètement noircie. LAURENT GUIRAUD

«Nous avons reçu quatorze appels peu avant 13 h, explique le lieutenant du SIS, Nicolas Millot. En cause, la batterie d’un poste de radio. En deux minutes, l’équipe de la tonne-pompe, partie de la caserne des Asters, était sur place. Le sinistre a été éteint au moyen d’un extincteur. Les dégâts sont limités et les habitants ont été contrôlés par nos ambulancières.» Le cadre de fenêtre est noirci, mais la façade elle-même est intacte. Vu de la rue, le couple qui procède à l’état des lieux de son propre logement n’a pas la mine trop accablée. Plus de peur que de mal.

En milieu d’après-midi, nouveau départ en grande alarme avec une ambulance dédiée en queue de convoi. Pour le 14, rue Dizerens, angle rue Dancet, secteur Plainpalais. Au sixième étage, une friteuse s’emballe et la hotte menace de prendre feu. «Les locataires ont eu le bon réflexe de jeter un énorme drap mouillé sur le foyer pour éviter la propagation, raconte l’officier de communication du SIS. Un des occupants a malgré tout dû être acheminé en ambulance à l’hôpital pour des brûlures.»

Le sinistre a été maîtrisé à l’extincteur. L’appartement a été ventilé, sans qu’il ne faille envisager le relogement des locataires.

