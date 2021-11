Hockey sur glace – Deux de suite pour GE Servette Les Genevois, qui s’étaient imposés samedi à Lugano, confirment qu’ils sont sur la bonne voie de guérison. Deuxième revers d’affilée pour Bienne après la claque reçue à Davos. Christian Maillard Genève

La joie des Genevois après le 3-0. Eric Lafargue

Même si, parfois, une bonne petite claque peut remettre la tête à l’endroit, la gifle (8-0) qu’avaient prise les Biennois ce dimanche à Davos avait laissé des traces sous les casques des Seelandais. Les joueurs de Antti Törmänen, qui évoluaient pour ne rien arranger sans cinq de leurs titulaires (dont deux étrangers) sont tombés en plus contre un adversaire genevois tout revigoré après son succès (4-1) à Lugano. Le match avait d’ailleurs à peine commencé que le visiteur, encore tout tourneboulé, était déjà mené 2 à 0 après six minutes suite à des réussites venues très tôt de la canne de Tömmernes (3e, en power play) et de Tyler Moy (6e), bien servi par Josh Jooris.

Les Aigles, qui avaient rempli leur réservoir de confiance au Tessin, ont ensuite eu des possibilités d’aggraver le score par Le Coultre (7e), Moy (9e) mais Joren van Pottelberghe a permis à son équipe, archi dominée, de rejoindre la pause avec seulement deux buts de retard. C’était un minimum.

Les Genevois, qui restaient sur deux revers contre le co-leader du championnat (dont un 6-0 le 21 septembre à la Tissot Arena), n’étaient pas à l’abri d’une accélération de Toni Rajala ou d’un bon tir de Tino Kessler (22e) mais Gauthier Descloux était lui aussi dans un grand soir, à l’image de son superbe arrêt devant Luca Cunti (27e) arrivé seul devant lui. C’est toutefois Joël Vermin, qui retrouve également un bon coup de patin, qui a plongé un peu plus les Biennois sous l’eau (31e, 3-0).

Les Seelandais, qui ont bénéficié d’un premier power play à la 44e, ne reviendront pas malgré deux tirs sur la latte (dont Hügli à la 58e) si ce n’est à 8 secondes de la fin, Rathgeb empêchant le portier de GE Servette de fêter son premier blanchissage de la saison. Cela faisait depuis le 14 septembre que les Aigles n’avaient plus remporté deux matches d’affilée. Avant de se rendre vendredi à Fribourg et de recevoir Ajoie samedi, les Genevois pourraient se relancer alors que Bienne espère bien stopper cette série négative vendredi contre le CP Berne qui a mis une claque à Ajoie ce mardi soir…

GE Servette - Bienne (2-0 1-0 0-1) Afficher plus Les Vernets. 4680 spectateurs. Arbitres: MM. Tscherrig, Hungerbühler; Gnemmi, Steenstra. Buts: 3e Tömmernes (5 c 4) 1-0, 6e Moy (Jooris) 2-0, 31e Vermin 3-0, 60e Rathgeb (Rajala/6 c 5) 3-1. GE Servette: Descloux; Karrer,Tömmernes; Vatanen, Maurer; Völlmin, Le Coultre; Smons; Pouliot, Filppula, Rod; Moy, Jooris, Vermin; Cavalleri, Smirnovs, Vouillamoz; A. Riat, Berthon, Patry; Testaz. Coach: Patrick Emond. Bienne: van Pottelberghe; Rathgeb, Lööv; Delémont, Grossmann; Stampfli, Forster; Schneeberger; Hügli, Haas, Rajala; Brunner, Cunti, Künzle; Hofer, Tanner, Kessler; Karaffa, Froidevaux, Schläpfer; Kohler. Coach: Antti Törmänen. Notes: GE Servette sans Winnik, Jacquemet, Mercier, Antonietti, Tanner, Richard, Miranda (blessés), Shiyanov (surnuméraire), Campagna, Nils Sejejs ni Nauris Sejejs (Swiss League). Bienne sans Hischier, Korpikoski, Sallinen, Yakovenko, Fey (blessés) ni Garessus (Swiss League). Bienne évolue sans son gardien et avec six joueurs de champ de 56’48’’ jusqu’à la fin. Pénalités: 1 x 2’ contre GE Servette. 3 x 2’ contre Bienne.

Christian Maillard est journaliste à Sport-Center depuis 2018. Polyvalent, il couvre notamment les matches de hockey et de ski alpin. Il a reçu le Prix Pierre Chany en 2001 récompensant un article sur le Tour de France. Auparavant, il a travaillé 3 ans à La Côte, 23 ans au Matin et 5 ans à La Tribune de Genève. @ChrisMa18247696

