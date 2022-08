La Bâtie – Festival de Genève – Deux créations locales dissocient l’image et le son Tout le monde attendait les Belges FC Bergman. En vérité, ce sont deux artistes genevoises qui ont créé la surprise ce week-end. Katia Berger

Le très esthétisant «Sheep Song» parsème de tableaux le chemin de croix d’un mouton qui se prenait pour un homme. KURT VAN DER ELST

La foule se presse. À croire qu’on lui distribue du pain en période de disette, un vaccin en temps de pandémie, ou des kilowatts à la veille d’une crise énergétique. Il n’en est rien: on lui promet du spectacle – au plus, de l’art. Une denrée dont l’offre ne semble jamais excéder la demande. Dont on ne se rassasie pas, du moins à Genève, en ces années 20 de notre XXIe siècle.

Devant la Comédie, vendredi soir, c’était la ruée. Les amoureux de la scène trépignaient par centaines à l’idée de découvrir pour la première fois sur leur sol le sextuor anversois FC Bergman, célébré pour son langage théâtral abreuvé à l’histoire de l’art. Créé en janvier 2021, puis présenté à Avignon le même été, sûr que «The Sheep Song» allait faire sensation. Pour son récit allégorique, son esthétisme renaissant et l’opulence de ses moyens. Mais aussi pour sa cloche, son zizi à l’air et ses bêtes en chair et en os.

Les liens se tissent Afficher plus Quatre jours à peine, et le dialogue entre les spectacles cause déjà son stimulant brouhaha. Le festivalier ne boude pas ce plaisir, propre à toute manifestation mettant plusieurs œuvres en réseau, qui consiste à repérer les formes, les préoccupations, les tics aussi, qui parlent de leur temps. Préciser ce qu’ils en disent exactement est une autre affaire, mais on se plaît à capter leurs échos aussitôt deux créations mises en relation. En vrac, quelques-unes des rimes détectées ce week-end entre les premiers titres divulgués: la présence en force du solo (Vimala Pons, Kayije Kagame, Tiziano Cruz, Ruth Childs); l’utilisation du masque facial (Vimala Pons, FC Bergman, dans une certaine mesure Ruth Childs); l’importance des effets sonores (Vimala Pons, Kayije Kagame, Ruth Childs). Un œil sur la suite du programme indique que d’autres animaux, outre ceux de FC Bergman, viendront à plusieurs reprises hanter les plateaux; et que la bouche – obstruée pendant deux ans – sera centrale dans plus d’une proposition après celle de Ruth Childs. Enfin, comme chez Kayije Kagame, on s’attend à une infiltration cinématographique non négligeable sur les scènes… KBE

Tout est dit dans la première séquence. On y voit piétiner sur la grande scène un troupeau de moutons, bêlant comme de raison, qui regarde en face le troupeau d’humains dans la salle, retenant son souffle quant à lui. L’effet miroir est planté, qui ne sera qu’étoffé par la suite, au gré d’un long diaporama sans parole. L’un des béliers se dressera sur ses pattes arrière (le socle arrondi fixé sous son pied dote l’interprète d’une démarche ovine à s’y méprendre), se métamorphosera en quidam, et souffrira sa race quand son fils ne survivra pas à son sort de bâtard.

Agnus Dei revisité

Un système sophistiqué de tapis roulants place toutes sortes de mésaventures dansantes sur le chemin de croix de cet Agnus Dei revisité. Abracadabrantes, les mésaventures. Et surtout sans queue ni tête, mettant le pauvre hère aux prises avec des chirurgiens, des voyous ou des castelets marionnettiques détournés de la littérature chrétienne. Comme sur un catwalk, l’unité de signature sert d’unique fil rouge à un déploiement qui n’a de mythologique que l’ambition. Décevant, en somme.

Le second volet du diptyque «Intérieur vie/Intérieur nuit» montre le Genevois Gaël Kamilindi répétant pour la Comédie-Française. CIE VICTOR

Les deux créations genevoises découvertes ce week-end contrastent par leur épaisseur. «Intérieur vie/Intérieur nuit» et «Blast!» respectivement signées Kayije Kagame au Grütli et Ruth Childs au Pavillon ADC, imprègnent durablement un spectateur un brin dérouté. Chacune à sa façon, les artistes travaillent à dissocier l’image et le son, de sorte à les réassembler ensuite dans une puissance renouvelée. Toutes deux plongent dans un trouble d’où jaillissent des lueurs et des bruits inédits.

Des présences planent

Chez l’actrice et metteuse en scène Kayije Kagame, le volet cinématographique du diptyque vient, dans un second temps, éclairer rétrospectivement un premier volet scénique. Ce qui n’était qu’évoqué au théâtre prend paradoxalement corps au cinéma. À savoir, comment un acteur de la Comédie-Française, le Genevois Gaël Kamilindi, investit son rôle de Gennaro dans la «Lucrèce Borgia» de Victor Hugo. Ou comment la mère tant du comédien que du personnage hante leurs mémoires confondues. Dans la nuit, planent ainsi les présences évaporées de tous ceux qui nous fondent et nous relient.

Dans «Blast!» Ruth Childs explore par les moyens de la danse le même cri qui inspira le peintre Edvard Munch. GREGORY BATARDON

Pour sa part, la danseuse et chorégraphe Ruth Childs décompose le cri. D’un côté, l’expression faciale qu’elle traduit en mouvements épurés: figeant ses mâchoires dans un écarquillement synonyme de peur, de rage ou de douleur. De l’autre, les compositions rythmiques de son acolyte Stéphane Vecchione qui, mêlées aux extraits de Kleist, E.T.A. Hoffman ou Georges Bataille qu’elle vocifère en autotune, offrent un contrepoint à la bouche bée. De la juxtaposition fuse «Blast!» le souffle d’une explosion tantôt terrible ou caustique.

