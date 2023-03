Disparition de Kevin et Leslie – Deux corps ont été retrouvés dans l’ouest de la France Des gendarmes menaient, samedi, des opérations dans un hameau de Charente-Maritime, trois mois après la disparition d’un couple.

Une dizaine de voitures de gendarmes sont garées dans un champ, en lisière d’un bosquet où opèrent des personnels en blanc des services scientifiques. AFP/MEHDI FEDOUACH

Trois mois après la disparition fin novembre de Leslie Hoorelbeke et Kevin Trompat dans les Deux-Sèvres, les gendarmes ont retrouvé deux corps en Charente-Maritime, non loin du domicile d’un suspect mis en examen pour assassinats, a-t-on appris samedi de source proche de l’enquête.

Les opérations, commencées vendredi après-midi à Puyravault, se poursuivaient samedi dans un hameau voisin, Les Haies, qui dépend de la commune de Virson, ont constaté des journalistes de l’AFP.

Une dizaine de voitures de gendarmes sont garées dans un champ, en lisière d’un bosquet où opèrent des personnels en blanc des services scientifiques, avec un drone survolant la zone.

Les experts de l’Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN) sont sur place depuis vendredi, a-t-on appris auprès de la gendarmerie.

«Des hommes en blanc»

Vendredi après-midi, «des hommes en blanc des services scientifiques» faisaient partie de l’équipe d’une trentaine de gendarmes qui avaient fouillé un champ à Puyravault, a déclaré à l’AFP Valérie, une habitante d’une cinquantaine d’années.

C’est dans cette commune, où habite le suspect mis en examen vendredi soir, que des affaires appartenant au couple avaient été trouvées dans un conteneur de recyclage de vêtements le 8 décembre. «Ils sont restés très tard dans la soirée» a précisé Paul, un agriculteur, voisin du terrain où de la terre fraîche retournée était visible samedi matin.

Le secteur de recherche a été délimité grâce aux éléments recueillis lors des auditions des trois hommes placés en garde à vue cette semaine dans cette affaire, selon une source proche du dossier.

Leslie Hoorelbeke, 22 ans, et Kevin Trompat, 21 ans, n’ont pas donné signe de vie depuis la nuit du 25 au 26 novembre à Prahecq, bourg de 2000 habitants proche de Niort.

Conteneur à vêtements

Jeudi, un premier homme, Tom T., 22 ans, a été mis en examen pour «enlèvement et séquestration», et placé en détention provisoire, selon le parquet de Poitiers. Ami commun de Leslie et Kevin, il devait les héberger dans sa maison de Prahecq, la nuit de leur disparition.

Le 5 janvier, lors d’une battue pour les retrouver, il avait déclaré aux journalistes qu’il les avait vus «sur les coups de 17h30» le jour de leur disparition avant de partir pour «une soirée techno». Le relevé des communications téléphoniques du jeune homme a toutefois montré qu’il était revenu voir ses amis dans le village durant la soirée et qu’il avait échangé des messages avec Leslie Hoorelbeke jusque tard dans la nuit.

Vendredi, un deuxième homme, Nathan B., a été mis en examen pour «assassinats», «modification de l’état des lieux d’un crime pour faire obstacle à la manifestation de la vérité» et «enlèvement et séquestration», a écrit le procureur de la République de Poitiers, Cyril Lacombe.

Selon Le Courrier de l’Ouest, le téléphone de cet homme, âgé de 22 ans également, avait «borné» aux mêmes endroits et aux mêmes moments que celui de Tom T., la nuit de la disparition.

«Plus d’espoir»

La maison de ses parents, située à 300 m du conteneur de recyclage de vêtements, a été perquisitionnée et son camion saisi. Un troisième homme, placé en garde à vue jeudi, doit être présenté à un juge d’instruction à Poitiers ce samedi, après avoir quitté en fin de matinée la gendarmerie de Niort, a constaté un journaliste de l’AFP.

De source proche de l’enquête, la disparition du couple pourrait être en partie liée à un trafic de stupéfiants impliquant certains des protagonistes de l’affaire. Les familles des disparus avaient d’emblée écarté l’hypothèse d’une disparition volontaire.

Lors de la battue du 5 janvier, la belle-mère de Kevin Trompat avait dit à des journalistes qu’il «avait pratiquement 10’000 euros (presque l’équivalent en franc) sur lui» le soir de sa disparition, une somme qu’elle lui avait apportée à Prahecq, selon elle «pour acheter une voiture».

Samedi, le nouvel avocat du père et de la belle-mère de la jeune fille disparue, Me Mourad Battikh, a fait savoir qu’ils étaient «effondrés» et «sous le choc» après la mise en examen pour assassinats annoncée vendredi soir qui ne laisse «plus d’espoir de retrouver Leslie vivante».

