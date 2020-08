Spectacle vivant – Deux comédies de chambre se répondent à Carouge Après cinq mois d’arrêt forcé, le Théâtre des Amis retrouve enfin son public avec deux courtes pièces du dramaturge genevois Michel Viala: «Séance» et «La Remplaçante». Luce Jaccard

Maurice Aufair, Charlotte Filou et Antoine Courvoisier, resplendissants sur la scène du Théâtre des Amis. ANOUK SCHNEIDER

Pour la première de son nouveau spectacle, le Théâtre des Amis fait salle comble. Les murs et fauteuils pourpres créent un cadre intime et convivial, l’ambiance est taillée sur mesure pour les œuvres raffinées de Michel Viala. D’abord plongée dans le noir, la scène laisse apparaître la silhouette de celui qu’on désigne comme le doyen des comédiens genevois: Maurice Aufair. Pour la quatrième fois assis à la table de l’arrière-salle d’un café, l’octogénaire joue sa «Séance» pendant une heure avec un naturel déconcertant. Il se retrouve seul pour la lecture du rapport annuel de l’«amicale des Joyeux Contemporains», coupé par les interventions d’une jeune serveuse haute en couleur. Plein de nostalgie, le senior est attachant, spontané et délivre son monologue avec autodérision. La pièce, touchante, ponctuée par un discours à l’humour feutré, révèle une crise d’adolescence quelque peu tardive.

S’ensuit un court entracte durant lequel des spectateurs conquis échangent leurs premières impressions: «Que c’est bon d’être de retour au théâtre!» La seconde pièce, toujours aussi minimaliste dans sa mise en scène, invite à la rencontre romanesque entre un routier et une sommelière… dans la chambre de cette dernière. Bien qu’indépendantes l’une de l’autre, les deux représentations se succèdent étrangement bien. Comme si la serveuse de la première pièce dévoilait son intimité dans la seconde. Telle une partition à jouer, la création déroule avec finesse une scénographie et des dialogues millimétrés.

La musique s’en mêle

«Théâtre de chambre», tel est le terme qui caractérise le style intimiste de Michel Viala selon la metteure en scène Françoise Courvoisier: «C’est une expression dérivée de la musique, et les pièces de Michel sont de véritables orchestrations. Les dialogues de sourds auxquels on assiste cachent un travail de précision extraordinaire, la conversation est rythmée et les mots s’enchaînent comme des notes de musique.» Convaincue par cette métaphore musicale, elle poursuit: «Dans «La Remplaçante», je vois le personnage de Charlotte comme une clarinette qui débite à toute vitesse. Celui d’Antoine serait plutôt un saxophone, plus calme mais capable de quelques envolées.»

Les chutes des deux pièces, surtout, font effet. Les fins sont toujours empreintes d’une certaine mélancolie, malgré une légèreté constamment présente. Françoise Courvoisier étaie: «C’est la force de Michel Viala, il aime les gens mais rit des petits malheurs du quotidien. Son regard aiguisé sur le monde a permis des textes mêlant tendresse et férocité sans jamais tomber dans le jugement ou l’apitoiement. Ces chutes aigres-douces sont toujours des claques pour les spectateurs… mais des claques sympathiques.»