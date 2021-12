Accidents de la circulation – Deux collisions entre un tram et une voiture dans la même journée Ces deux accidents similaires se sont produits à quelques centaines de mètres de distance, à Chêne-Bougeries. Un problème récurrent sur cet axe. Antoine Grosjean

Image d’illustration. MAXIME SCHMID

Journée difficile pour les Transports publics genevois (TPG). À deux reprises ce mercredi – et presque au même endroit de la route de Chêne – ils ont dû faire face à des accidents entre un tram et une voiture, qui ont causé des interruptions temporaires des lignes 12 et 17 entre Rive et Moillesulaz, dans les deux sens. Troublante coïncidence: les circonstances de ces deux collisions, ayant eu lieu à Chêne-Bougeries, à seulement quelques centaines de mètres de distance l’une de l’autre, sont très similaires. Dans les deux cas, le heurt s’est produit lorsqu’une voiture a bifurqué et traversé les voies de tram.