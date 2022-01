Fait divers – Deux chiens fugueurs mordent trois promeneurs sur les hauts de Versoix Les faits se sont déroulés ce mardi matin, peu avant midi. La police était sur place. Une ambulance aussi. Thierry Mertenat

Une ambulance a été sollicitée pour porter secours à l’une des victimes des chiens (photo d’illustration). AFP

Deux chiens errants, d’une race exigeante qui peut se montrer imprévisible dans ses réactions. Un couple de promeneurs en a fait la mauvaise expérience ce mardi en fin de matinée.

Commune de Versoix, secteur de la Bécassière, entre le centre sportif et la proche forêt. Sur leur chemin, les marcheurs croisent vers 11 h 15 deux malinois que personne n’accompagne. Ils se sont échappés de leur domicile, une possible histoire de portail resté ouvert. Les canidés, sans raison, attaquent l’homme et la femme. Morsures aux mollets. La dame doit être prise en charge par une ambulance aussitôt sollicitée.

Par qui? Une patrouille de police, présente au moment des faits, témoin en temps réel de l’agression. Dans l’intervalle, les malinois ont continué leur fugue. Du renfort est demandé, notamment la brigade des chiens, «équipée pour la capture des animaux en liberté», précise le porte-parole de la police genevoise, Silvain Guillaume-Gentil, en détaillant cette intervention qui mobilise du monde jusqu’à midi. Car les bêtes viennent d’attaquer une troisième personne, également mordue au mollet.

Le propriétaire a été avisé. Non loin du stand de tir, escorté par les forces de l’ordre, il va au contact de ses chiens et parvient à les faire revenir. Pas pour longtemps. Ces derniers ont été acheminés au Service cantonal des affaires vétérinaires (SCAV) pour une évaluation. Contre leur détenteur, trois plaintes en moins d’une heure. Matinée difficile pour tout le monde. Le berger belge malinois, à la robe fauve charbonné, est volontiers utilisé dans les disciplines comprenant du mordant. Mais toujours avec son maître, jamais seul.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.