Canton du Valais – Deux chauffards perdent leur permis de conduire Coupables de graves excès de vitesse commis à Sion et à Monthey, deux conducteurs ont été dénoncés aux autorités compétentes.

L’un des conducteurs s’est fait flashé à 184km/h sur un tronçon limité à 100km/h KEYSTONE

Deux automobilistes domiciliés dans le canton du Valais ont perdu leurs permis de conduire après avoir largement dépassé les limitations. Tous deux ont été dénoncés auprès des instances compétentes, écrit mercredi la police cantonale dans un communiqué.

Intercepté par la police

Voulant se soustraire à un contrôle de police en ville de Sion le 22 avril dernier, un automobiliste de 32 ans domicilié dans le Valais central a pris la fuite par l’autoroute A9. L’homme a été intercepté à la hauteur de Sierre par un dispositif expressément mis en place, non sans avoir d’abord dépassé les limitations.

Pincé à 184 km/h au lieu des 100 km/h permis dans le tunnel de Sierre peu après 23h00, il a été dénoncé au Ministère public ainsi qu’au Service de la circulation routière et de la navigation, souligne la police cantonale. Outre une forte amende et un retrait de permis de conduire pour au moins deux ans, son auteur est passible d’une peine privative de liberté d’un an au minimum.

Permis retiré sur le champ

Un autre automobiliste a été flashé le 10 mai à Monthey. Roulant à 96 km/h au lieu de 50km/h, le jeune homme de 22 ans, domicilié dans le Bas-Valais, a été intercepté par la police municipale. Son permis lui a été retiré sur-le-champ. Il fera l’objet d’une dénonciation auprès des instances compétentes.

( NXP, ATS )