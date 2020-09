Suisse – Deux candidatures pour la présidence du PS Le duo Mattea Meyer – Cédric Wermuth, qui se présente pour une coprésidence devra affronter Martin Schwab, membre du PS à Nidau (BE) et inconnu sur la scène politique fédérale.

Le duo Cédric Wermuth – Mattea Meyer ne devrait guère rencontrer de difficultés dans la course à la présidence du Parti socialiste (PS) suisse. KEYSTONE

La présidence du Parti socialiste (PS) suisse se jouera entre le duo Mattea Meyer – Cédric Wermuth et Martin Schwab. Le délai pour se présenter à la présidence est désormais échu, indique le parti dans un communiqué jeudi.

Mattea Meyer, conseillère nationale zurichoise, et Cédric Wermuth, conseiller national argovien, se présentent ensemble pour une coprésidence. Martin Schwab, membre du PS à Nidau (BE) et inconnu sur la scène politique fédérale, se présente individuellement. Trois auditions officielles du parti sont prévues, dont la première a lieu jeudi soir à Lausanne.

L’élection pour la succession du président sortant Christian Levrat se déroulera lors du Congrès du PS Suisse à Bâle le 17 octobre. A cette date, les membres du parti voteront également pour la vice-présidence.

