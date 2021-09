Politique – Deux candidats à la présidence pour relancer le MCG Daniel Sormanni et le président sortant Francisco Valentin seront départagés jeudi par les membres. Marc Bretton

Daniel Sormanni et Francisco Valentin. Le MCG réussira-t-il à sortir de l’ornière?

Le renouvellement de la direction du Mouvement citoyens genevois a pu donner lieu par le passé à des séquences hautes en couleur. On se souvient du départ avec perte et fracas d’Éric Stauffer en mai 2016 suite à l’élection d’Ana Roch. Par la suite des plaintes avaient plu dans la foulée d’assemblées tenues en 2018 et 2019, dont les conséquences ont été gérées par l’actuel président, le député Francisco Valentin. «Cette assemblée sera différente», promet le sortant, qui va tenter jeudi de conserver son siège.



Connaissant le MCG, ce n’est pas acquis, comme en témoigne la réponse de son rival Daniel Sormanni. Quand on lui demande pourquoi il veut se présenter, le député et conseiller municipal réfléchit longuement avant de déclarer: «Je souhaite réserver la primeur de mes arguments aux membres du parti afin de ne pas mettre de l’huile sur le feu inutilement.» Il précise: «Je ne recherche pas la confrontation.»