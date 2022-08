PIERRE ABENSUR

Onex, 15 août

Nous vivons dans un drôle de monde et cette fois, je parlerai d’incivilité. Celle-ci commence déjà par jeter un papier, un clope ou autre chose par terre, au lieu de le mettre par respect dans un récipient prévu à cet effet. Mais il y a bien pire, c’est le vol; pas celui au-dessus du nid du coucou. Certains le justifient en pensant que ce n’est que déplacer la fortune.

Eh bien, il m’est arrivé une petite aventure: le vol de ma clé de voiture. Le vendredi 28 juillet dernier, j’ai couru devant notre immeuble pour attraper le bus. Le soir même, j’ai constaté qu’il ne me manquait pas seulement mes lunettes de soleil, mais aussi la clé de ma Mazda. Je me suis adressé à notre concierge et effectivement, une personne a trouvé mon bien, en déposant mes lunettes de soleil bien en vue devant l’allée 45. Je la remercie vivement! Par contre la clé de voiture, déposée à l’intérieur (confirmé par plusieurs locataires), a mystérieusement disparu! Pourquoi parler d’une incivilité? Malgré mon billet affiché, la clé n’a toujours pas refait surface! Clé volée? Serait-ce pour s’approprier mon bijou 2002 avec 96’000 kilomètres dans son ventre?

Pour avoir bonne conscience, j’ai visité le bureau des objets trouvés; j’ai fouillé en vain dans deux grands caissons remplis de centaines de clés perdues. Madame, Monsieur, c’est ahurissant d’abandonner son bien perdu à l’État, sans se déranger! Pensez aux personnes qui ont eu la bonté de le porter au bon endroit!

Bruno Mathis

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.