Premières naissances de 2022 à Genève – Deux bébés nés à la même heure Le petit Noé aux HUG et le petit Léo aux Grangettes ont vu le jour à 1 h 27 ce 1er janvier. Avant eux, Jùlia est née à 0 h 44 à La Tour. Sophie Davaris

L’entrée de l’Hôpital de La Tour, à Meyrin. LMS

Une drôle de coïncidence. Parmi les tout premiers bébés de l’année figurent deux petits Genevois nés exactement à la même heure. Autre point commun: leur prénom en trois lettres, que seule une lettre distingue. Il était précisément 1 h 27 quand Noé a vu le jour aux Hôpitaux universitaires de Genève. À la même minute naissait Léo, à quelques kilomètres de là, à la Clinique des Grangettes.

Mais c’est sur la Rive droite qu’est né le premier bébé du canton. Jùlia est arrivée à 0 h 44 à l’Hôpital de La Tour. Enfin, la Clinique Générale-Beaulieu a accueilli Eva à une heure plus civilisée: 11 h 31. Selon nos informations, les quatre enfants et leurs parents se portent bien. Nous leur souhaitons à tous une bonne santé et une excellente année!

Sophie Davaris est rédactrice en chef adjointe de la Tribune de Genève où elle travaille depuis 2000. Diplômée de Sciences-Po Paris et de l’Institut de hautes études internationales de Genève, elle s'intéresse particulièrement aux domaines de la médecine et de la santé publique. Plus d'infos

