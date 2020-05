Une affaire dans l’affaire – Deux avocats de Tariq Ramadan avaient cherché à conseiller deux plaignantes Les défenseurs de l’islamologue genevois, poursuivi pour viol et agressions sexuelles, sont mis en cause pour faute déontologique, révèle le «Nouvel Obs» Olivier Bot

Poursuivi en France et en Suisse pour des viols qu’il conteste, le Genevois Tariq Ramadan devra sans doute changer d’avocats. Olivier Vogelsang

Deux des avocats de Tariq Ramadan dans le dossier des plaintes pour viols, Me Ouadie Elhamamouchi et Me William Bourdon, ont été en relation professionnelle avec deux plaignantes avant de devenir les conseils de l’islamologue genevois. L’hebdomadaire français «Le Nouvel Obs» a pu consulter des notes qui attestent en effet de contacts. Les bâtonniers de Paris et Bobigny ont été saisis par les actuels défenseurs de deux victimes qui estiment que leurs pairs ont commis des fautes déontologiques.