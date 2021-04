Herrmann

Les Chambres ont approuvé la loi sur le CO 2 mais, un référendum lancé contre elle ayant abouti, le vote des Suisses est requis sur cet objet le 13 juin. Destiné à mettre la Suisse au diapason de l’Accord de Paris sur le climat, ce texte est défendu ici par le député genevois Alexandre de Senarclens et combattu par le délégué communication et campagnes politiques du Centre patronal, à Lausanne, Patrick Éperon.

C’est la loi qu’il nous faut pour sauvegarder le climat

Alexandre de Senarclens Afficher plus Député PLR

Le réchauffement climatique est un des plus grands défis posés à l’humanité. La Suisse est particulièrement touchée, le pays se réchauffe deux fois plus vite que la moyenne mondiale, avec pour conséquences vagues de chaleur, sécheresses, inondations, fonte des glaciers et recul de la biodiversité, pour ne citer qu’elles.

Plus globalement, ces bouleversements climatiques ont et auront des incidences géopolitiques avec des déplacements de population du Sud vers le Nord («réfugiés climatiques») et des tensions renouvelées sur la maîtrise de l’eau dans des régions du monde souffrant de sécheresse. Conscient de ses responsabilités, notre pays a signé l’Accord de Paris sur le climat et s’est engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre (CO 2 ) de moitié d’ici à 2030, par rapport à son niveau de 1990.

C’est précisément l’objectif que poursuit la nouvelle loi sur le CO 2 . Pour y parvenir, cette loi prévoit nombre de mesures. On peut citer en particulier les nouvelles normes pour les bâtiments; des règles d’émission de CO 2 plus contraignantes pour les importateurs de véhicules; une hausse de 10 à 12 centimes par litre d’essence à partir de 2025; une augmentation à certaines conditions de l’actuelle taxe sur le CO 2 , avec la possibilité pour les entreprises d’en être exemptées si elles prennent des engagements pour réduire leurs émissions; une nouvelle taxe sur les billets d’avion en fonction de la distance parcourue et de la classe de transport.

Ces taxes sont toutes dites incitatives. Ainsi leur produit ne tombe pas dans les caisses de l’État mais est reversé aux citoyens et aux entreprises. En particulier, un fonds pour le climat sera créé pour permettre l’assainissement des bâtiments, la promotion des sources d’énergie renouvelable, le remplacement des chauffages polluants, etc. Ce fonds contribuera aussi à la promotion de l’innovation, par des prêts aux entreprises pour assurer le développement et la commercialisation de procédés visant à réduire les émissions. Le solde de l’argent prélevé, non versé au fonds pour le climat, sera redistribué à la population par un rabais sur les primes d’assurances maladie ainsi qu’aux caisses de compensation AVS.

Cette nouvelle loi renforce la loi actuellement en vigueur. En termes économiques, elle offrira des occasions de croissance et des incitations à l’innovation. De même, le recul de la consommation d’énergie fossile aura pour effet de diminuer notre dépendance vis-à-vis de l’étranger, renforçant ainsi la position des entreprises suisses face à la concurrence internationale. La loi sur le CO 2 est fondée sur le principe du pollueur-payeur afin d’inciter le citoyen à changer certains de ses comportements. Ces mesures sont efficaces et vont nous permettre d’atteindre nos objectifs environnementaux. Agissons maintenant pour préserver nos conditions de vie et soutenons la loi sur le CO 2 dans les urnes.

La loi sur le CO 2 est coûteuse, inefficace et antisociale

Patrick Éperon Afficher plus Comité économique «Non à la loi sur le CO 2 »

À lire ou à entendre Mme la conseillère fédérale Sommaruga ou une bonne partie des partisans de la nouvelle loi sur le CO 2 soumise au vote du peuple le 13 juin prochain, le citoyen peut avoir l’impression que cette loi ne ferait que des gagnants, ce qui est évidemment impossible: il n’existe pas de taxe magique qui permettrait en définitive à chacune et chacun de toucher davantage d’argent qu’il ou elle a dû payer au préalable en s’acquittant de cette taxe!

Chacune et chacun devrait donc calculer dès maintenant ce qu’il devrait payer au titre des taxes fixées dans la nouvelle loi sur le CO 2 ; bien avant de se faire rembourser une certaine somme par l’intermédiaire de sa caisse maladie, du fait d’une redistribution partielle du produit des taxes.

De même, chaque chef d’entreprise devrait budgétiser dès maintenant les charges supplémentaires qu’il devrait assumer au titre de la nouvelle loi sur le CO2, dès l’entrée en vigueur de celle-ci; bien avant de tabler sur le remboursement d’une certaine somme par l’intermédiaire de la caisse AVS à laquelle son entreprise est affiliée, du fait d’une redistribution partielle du produit des taxes.

La nouvelle loi sur le CO 2 fixe en effet différentes taxes. Il s’agit pour l’essentiel d’une hausse de 12 centimes par litre d’essence (qui s’ajouterait aux 4 centimes en vigueur depuis le 1er janvier de cette année), ainsi que d’une hausse de près de 30 centimes par litre de mazout ou de quelque 3,8 centimes par kWh de gaz, moyen de chauffage largement encouragé pendant des années dans les zones urbaines. Enfin, chaque passager d’un avion de ligne (une fois sorti de la pandémie) devrait s’acquitter d’une nouvelle taxe par vol, soit 240 francs pour une famille de quatre personnes allant au Maroc.

La loi sur le CO 2 est donc coûteuse pour une grande partie des ménages qui possèdent au moins une voiture et/ou qui se chauffent au mazout ou au gaz et/ou qui se rendent en vacances au moins une fois par année en avion: une large majorité des Suisses, des Genevois ou des Vaudois, en pleine crise économique Covid-19!

La loi sur le CO 2 ne sauvera par ailleurs pas le climat! Pour rappel, la Suisse n’est responsable que d’un millième des émissions mondiales de CO 2 . Or la loi sur le CO 2 ne pourrait entraîner qu’une diminution d’un demi-millième des émissions mondiales de CO 2 . Raison pour laquelle les activistes du climat soulignent que cette loi est inefficace.

Enfin, et peut-être surtout, il faut souligner que des taxes CO 2 sont des taxes de consommation qui, par définition, ne sont pas liées aux revenus de celles et ceux qui doivent les payer. Cela signifie que les taxes CO 2 ont un caractère antisocial, comme le soulignent d’ailleurs tant le comité économique Non à la loi sur le CO 2 que les grévistes du climat opposés à celle-ci.

En résumé, la loi sur le CO 2 est fondée sur la punition et non sur l’innovation, qui a largement contribué à ce que les émissions de CO 2 par tête d’habitant en Suisse ont diminué de quelque 24% ces dix dernières années. Contre une loi coûteuse, inefficace et antisociale, un non s’impose le 13 juin prochain.

