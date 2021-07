Aéroport de Genève – Deux avions ont failli se percuter sur la piste Un «incident grave» a été évité in extremis le 2 juillet. Une enquête est en cours. Aurélie Toninato

L’appareil d’Easyjet transportait 165 passagers, direction M á laga. Laurent Guiraud

Une collision entre deux avions a été évitée in extremis le 2 juillet à l’aéroport de Genève, révèle «20 minutes». Ce matin-là, à 9 h 47, un jet privé de la compagnie portugaise Omni s’engage sur la piste principale. Or, un Airbus A320 d’Easyjet est en train de décoller. Celui-ci a dû interrompre sa manœuvre et effectuer un freinage d’urgence, indique le quotidien gratuit, citant le Service suisse d’enquête de sécurité (SESE). Ce dernier a ouvert une enquête vendredi.

L’appareil d’Easyjet transportait 165 passagers, direction Málaga. Ils ont pu embarquer dans un autre avion. Quant au jet d’Omni, il volait vers Pise. Il est trop tôt pour établir les causes de cet «incident grave», indique Florian Reitz, enquêteur au SESE, à «20 minutes». Mais il relève qu’il «présente de grandes similitudes» avec deux autres «incidents graves» survenus en 2015 et 2004 (lire ci-dessous) à Genève. L’enquête du SESE va donc «clarifier» si les recommandations de sécurité émises à l’époque ont été mises en œuvre. Parmi celles-ci, indique encore le quotidien, «il préconisait que toutes les intersections et les débuts de piste soient équipés de barres d’arrêt, sur le modèle des passages à niveau».

Deux autres incidents similaires

Le 24 juillet 2015, une collision entre un Airbus A320 d’Aer Lingus et un jet d’affaires est évitée de justesse sur le tarmac de l’aéroport de Genève. Lancé, l’Airbus ne peut plus s’arrêter, mais il parvient à éviter le petit avion, en passant par sa droite, et à décoller. Par ailleurs, un avion de British Airways qui était sur le point d’atterrir a dû remettre les gaz, le temps que le jet traverse la piste. Selon Skyguide, le jet d’affaires aurait traversé la piste «sans autorisation» en vue de préparer son décollage. Une enquête a été ouverte.

Autre incident: le 26 avril 2004, un Boeing 737 a failli s’écraser à Cointrin. L’appareil de la compagnie hollandaise KLM venant d’Amsterdam s’apprêtait à atterrir sur une piste où devait décoller un ATR45 de Lufthansa assurant la liaison Genève-Düsseldorf. Le pilote du Boeing a pu remettre les gaz à temps, passant au-dessus de l’autre appareil, qui se trouvait encore sur la piste.

