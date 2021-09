Chasse à l’homme en Israël – Deux autres évadés d’une prison israélienne capturés Sur les six détenus palestiniens qui s’étaient évadés de la prison de Gilbao en début de semaine, quatre ont déjà été repris.

La police israélienne a annoncé samedi l’arrestation de deux autres détenus palestiniens qui s’étaient évadés en début de semaine d’une prison à haute sécurité du nord d’Israël.

«Deux autres prisonniers ont été capturés il y a peu de temps (…) alors qu’ils se cachaient dans un parking pour camions», a indiqué la police israélienne, faisant passer à quatre le nombre de détenus arrêtés sur les six qui s’étaient évadés lundi dernier de la prison de Gilbao (nord).

Deux autres évadés déjà repris vendredi soir

Les autorités israéliennes avaient arrêté vendredi soir Mahmoud Abdullah Ardah, 45 ans et écroué depuis 1996, et Yaqoub Qadri, 48 ans, deux membres du Jihad islamique, groupe islamiste armé palestinien, dans la localité arabe israélienne de Nazareth, située à une trentaine de kilomètres de la prison de Gilboa. Samedi matin, la police a annoncé l’arrestation de Zakaria Al-Zoubeidi, l’ancien chef de la branche armée du parti laïc Fatah dans le camp de Jénine et le plus connu des six évadés, et de Mahmoud Ardah, dans le village arabe de Shibli Umm al-Ghanam, à une dizaine de kilomètres à l’est de Nazareth.

«Les deux hommes ont été capturés par une équipe comprenant des combattants de l’unité spéciale anti-terroriste de la police et des membres du Shin Bet (le service de sécurité intérieure, ndlr) à la suite d’intenses recherches menées par la police du district nord, la police des frontières, les unités spéciales de l’armée, le Shin Beth et de l’IPS (services carcéraux)", a indiqué la police israélienne.

«Toutes les forces n’ont cessé d’opérer intensément (…) collectant toutes les informations jusqu’à ce qu’elles soient capables de reconstituer le puzzle et d’atteindre la localisation des deux fugitifs Zakaria Zabeidi et Mahmoud Ardah (…) La chasse aux deux autres fugitifs se poursuit», a ajouté la police.

Les six prisonniers palestiniens s’étaient évadés tôt lundi matin, par un tunnel creusé sous un évier d’une cellule, pour ressortir de l’extérieur de la prison par un trou dans la terre, un mode opératoire quasi tiré d’un film de Hollywood. Leur évasion spectaculaire d’une prison à haute sécurité a fait d’eux des «héros» pour de nombreux Palestiniens et précipité une chasse à l’homme en Israël mais aussi en Cisjordanie occupée, d’où ils sont tous originaires.

