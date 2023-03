Politique à Genève – Deux ardents défenseurs de la préférence cantonale Anne-Laure de Mérey et Christian Steiner sont candidats au Grand Conseil, sur la liste MCG. Portraits croisés. Xavier Lafargue

Anne-Laure de Mérey, 39 ans, et Christian Steiner, 65 ans, se présentent aux élections du Grand Conseil sur la liste MCG. LUCIEN FORTUNATI

Si bien des choses les séparent, ces deux-là ont en tout cas en commun une passion pour la moto, un parcours de vie agité et un penchant marqué pour la préférence cantonale. C’est notamment pour cette dernière raison que Christian Steiner et Anne-Laure de Mérey ont rejoint les rangs du Mouvement citoyens genevois (MCG). Et qu’ils se présentent tous les deux sous cette bannière pour les élections au Grand Conseil, le 2 avril.