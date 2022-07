Blessés par une branche – Deux arbres remarquables tronçonnés en urgence au Jardin anglais La branche d’un marronnier a embarqué dans sa chute un noyer. Quatre personnes ont eu la peur de leur vie. Retour sur souche fraîche. Thierry Mertenat

Genève, le 30 juin 2022. On découvre sur l’image prise le soir des faits, lors de l’intervention du SIS, le point de cassure de la charpentière sur le tronc du marronnier. Mais aussi, l’axe de la chute. Sur le banc, à moitié recouvert par le feuillage, trois personnes étaient assises. LAURENT GUIRAUD

Il y a comme un gros trou dans ce cordon boisé en front de lac, le plus prestigieux de la ville. La chose intrigue quand on la découvre depuis la rive en face, en se postant à la rotonde du Mont-Blanc. Le Jardin anglais s’est en effet allégé dans sa partie la plus excentrée, celle qui regarde Lausanne, quand on s’apprête à rejoindre le quai Marchand.