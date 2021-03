Le suspense a tourné court dimanche: Fabienne Fischer boute Pierre Maudet hors du Conseil d’État. Avec 41% des voix, l’écologiste rassemble son camp et bat sans ambiguïté une droite éclatée et l’homme autour duquel tourne depuis si longtemps la politique cantonale. La gauche conquiert pour deux ans la majorité au Conseil d’État, une première depuis 2009.

Pour Genève, une page se tourne. Mais Pierre Maudet, tombé malgré une campagne menée sabre au clair, ne disparaîtra pas si facilement des radars politiques genevois et des cauchemars du PLR. Son score (33%) lui permet de rester dans le jeu. Il l’a clairement annoncé: il reviendra.

Le Conseil d’État respire. Il évite une prolongation du psychodrame dans lequel il se débat depuis trois ans. Cela ne va que partiellement lui simplifier la vie: en perdant son meilleur ennemi, le gouvernement perd aussi sa principale excuse face à son action politique peu lisible et pas particulièrement convaincante.

Pour la gauche, majoritaire, comme pour l’ensemble de l’Exécutif, il ne suffira pas de changer le casting pour résoudre la crise du Covid et remédier à la perte de confiance d’une partie de la population.

Les Genevoises et les Genevois exigeront des réponses concrètes dans leur vie quotidienne, une politique efficace, de l’audace et une certaine hauteur de vue. Toutes choses qu’on n’a pas trouvées en surabondance dans l’équipe actuelle, mais c’était certainement la faute d’un seul homme…

Pierre Maudet empêchait le Conseil d’État d’exprimer tout son potentiel? Eh bien allez-y, maintenant, plus personne ne vous gêne! Le peuple jugera sur pièce. Fabienne Fischer et ses collègues ont deux ans pour nous surprendre et pour redonner du souffle à l’action du gouvernement, tout en gérant la crise du Covid. On leur souhaite bonne chance.