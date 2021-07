Rugby à 7 – Deux ans après leur création, les Léman Flames sont championnes de Suisse Cette sélection au fort accent genevois a remporté son premier titre ce dimanche à Lugano. Tout est parti d’un voyage en 2018 à Malte… Christian Maillard

Les Genevoises des Léman Flames peuvent savourer: elles sont championnes de Suisse deux ans après leur création. À l’origine de cette sélection, Nicole Imsand (qui tient le trophée) a fini le tournoi le bras en écharpe. DR

Tout est parti d’un voyage avec des copines. C’était il y a trois ans, à Malte. Avant le Covid…

Nicole Imsand, qui a toujours aimé s’extraire de la mêlée, avait entendu dire qu’il y avait un tournoi de rugby à sept, là-bas dans cet archipel du centre de la Méditerranée, entre la Sicile et la côte d’Afrique du Nord.

C’est alors que la question fuse: «Et si on créait une équipe?» Les copines n’ont pas hésité longtemps. Aussitôt dit, aussitôt fait. L’expérience a été un succès.

La suite va de soi. À leur retour, les femmes, dont la boxeuse professionnelle Anaïs Kistler (avant qu’elle ne retourne sur un ring), décident de continuer cette aventure ensemble, en Suisse, à Genève, et de développer cette discipline qui, faut-il le rappeler, est olympique.

«À sept, c’est un jeu plus rapide. Il y a moins de conquêtes et plus d’esquives d’évitements. Il requiert beaucoup d’autres qualités.» Nicole Imsand, à l’origine de cette sélection

«Cela joue plus vite, à sept contre sept sur un terrain normal et en deux fois sept minutes, explique la Genevoise. Il y a moins de conquêtes et plus d’esquives d’évitements. Ce jeu à sept requiert beaucoup d’autres qualités.»

De quoi convenir à cette ancienne basketteuse qui avait aussi été championne de Suisse de rugby à 15 avec les Wilcats de Meyrin en 2018. «À notre retour de Malte, je me suis donc renseignée à gauche et à droite pour mettre sur pied une équipe ou plutôt un regroupement qui permette aux joueuses de rester licenciées dans leurs clubs respectifs, renchérit celle qui évolue aussi à Nyon. Et c’est Hermance qui nous a hébergés il y a deux ans.»

Trente joueuses, neuf clubs

C’est en effet en septembre 2019 que les Léman Flames sont nées. L’équipe rassemble une trentaine de joueuses issues de régions différentes dans neuf clubs de Suisse romande. Sous la direction de deux coaches (Marc Conway et Gabriel Trochard) ainsi que d’un préparateur physique (Clark Evans), les rugbywomen se retrouvent toutes les deux semaines à Hermance mais aussi à Meyrin, à Lausanne, à Morges ou à Nyon, sur un terrain qu’on veut bien leur prêter.

Sous l’égide de la Fédération suisse de rugby, le championnat helvétique se déroule une fois par an, sur deux journées. C’est à Lugano que ce «Swiss Super Seven» était d’ailleurs organisé le week-end dernier. Il a réuni huit équipes divisées en deux poules de quatre, avec une finale disputée le dimanche. Et, comme par enchantement, un titre de ces Léman Flames, qui ont joué sur leur nuage…

Et maintenant, l’Europe!

Un tour de chauffe avec trois succès face aux Salamandres de Neuchâtel (49-7), Bâle (41-7) et Berne (31-0) avant de passer l’épaule contre Grasshopper Zurich (17-5): si Nicole Imsand a fini le bras en écharpe, la clavicule passant derrière son sternum après un dernier essai, les Genevoises sont donc devenues championnes de Suisse deux ans après leur création.

Ce sacre va leur offrir une nouvelle aventure. À Saint-Pétersbourg cette fois-ci, où se déroulera, en septembre, la Coupe d’Europe. Encore un beau voyage…

Afficher plus Les Léman Flames peuvent laisser éclater leur joie… DR Kim Evans, Pauline Clopt, Lami Damachi, Nicole Imsand (Mermaids Nyon), Muyra Brenner (Scuf Porc Paris-Rugby), Delphine Digonnet (Hermance), Becky Ellis (Wildcats Meyrin), Carole Gachet (Wildcats Meyrin), Julie Gaudin (Albaladejo Rugby), Louise Kuss (Lyon Olympique Rugby), Émilie Marclay (Monthey Rugby), Stéphanie Neri (Monthey Rugby). Coaches: Marc Conway et Gabriel Trochard (Hermance). Préparateur physique: Clark Evans (Hermance).

