Guerre en Ukraine – Deux Américains combattant en Ukraine portés disparus Les deux jeunes hommes originaires de l’Alabama dans le sud des États-Unis prenaient part aux combats dans la région de Kharkiv et n’ont pas donné signe de vie depuis plusieurs jours.

Des Américains partis se battre comme volontaires auprès des forces ukrainiennes sont portés disparus depuis plusieurs jours et pourraient avoir été capturés par la Russie, ont déclaré mercredi des élus et des membres de leurs familles. Alexander Drueke et Andy Tai Huynh, tous deux originaires de l’État de l’Alabama, prenaient part aux combats au nord de la ville ukrainienne de Kharkiv, d’après ces récits.

«Au début de cette semaine, la mère d’Alexander Drueke, un ancien combattant de l’armée» qui «s’était porté volontaire pour aider l’armée ukrainienne à combattre la Russie, a contacté mes services après avoir perdu contact avec son fils» depuis «plusieurs jours», a rapporté l’élue de l’Alabama à la Chambre des représentants Terri Sewell dans un communiqué. Son collègue Robert Aderholt a ajouté que la famille d’Andy Tai Huynh, un ancien Marine, n’avait eu aucun contact avec lui depuis le 8 juin, «lorsqu’il se trouvait dans la région de Kharkiv».

Leurs proches en contact avec les autorités américaines

La mère d’Alexander Drueke a dit à la chaîne américaine CNN qu’ils étaient «présumés prisonniers de guerre, mais (que) cela n’(avait) pas été confirmé». L’ambassade des États-Unis à Kiev «n’a pas pu vérifier qu’il se trouve avec les Russes, tout ce qu’ils peuvent vérifier, c’est qu’il est porté disparu», a ajouté Bunny Drueke.

«Nous ne voulons pas faire de suppositions sur ce qui a pu se passer à ce stade», a expliqué pour sa part à la chaîne américaine la compagne d’Andy Tai Huynh. «Nous envisageons évidemment plusieurs scénarios, l’un d’eux étant qu’ils aient pu être capturés», a poursuivi Joy Black.

Les deux sénateurs de l’État ont aussi dit à l’AFP être en contact avec leurs proches et le département d’État américain. «Nous sommes au courant d’informations non confirmées au sujet de deux ressortissants américains capturés en Ukraine», a déclaré un porte-parole de la diplomatie américaine. «Nous surveillons la situation de près et sommes en contact avec les autorités ukrainiennes», a-t-il ajouté.

Un porte-parole de la Maison-Blanche, John Kirby, a de son côté appelé les Américains à ne pas se rendre en Ukraine pour y combattre. «C’est une zone de guerre, il y a des combats. Si vous voulez soutenir l’Ukraine, vous pouvez le faire de beaucoup d’autres manières», a-t-il dit devant la presse.

