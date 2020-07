TDG

Pardonnez-moi, mais le départ de Darius Rochebin pour LCI, ça me fait quelque chose. À lire les réactions sur les réseaux sociaux, je ne suis pas le seul à Genève. Le présentateur du «19:30» depuis vingt ans ne le dira pas, car l’homme sait être discret. Mais en août de l’année dernière, après son éviction du rendez-vous quotidien du téléjournal du soir en semaine, le sourire bienveillant cachait sans doute une lèvre intérieure légèrement mordue.



Lire également «Je pars sans aucune once de dépit» et «Sur les réseaux, les Genevois pleurent le départ de Darius Rochebin»

Qu’il aille voir si l’herbe est plus verte à Paris n’est donc guère surprenant. La France l’a déjà décoré de l’Ordre des arts et des lettres. Elle l’accueille dans sa deuxième chaîne d’information continue, où il retrouvera un autre indétrônable détrôné, David Pujadas. Darius Rochebin y exercera ses talents d’intervieweur enjôlant qui, sans y toucher, pose tout à coup la question dérangeante.

Ils sont peu nombreux ces journalistes présentateurs de télévision qui ont, comme lui, tissé un lien affectif avec leurs téléspectateurs. Le roi Darius, «chouchou des Romands», est de cette petite «gentry des news», avec le Français Patrick Poivre d’Arvor et quelques autres. Quand ils quittent leur trône, ils nous manquent. Un temps. Car nul n’est irremplaçable. Il n’y a pas eu de manifestations au pied de la tour de la RTS à l’annonce de son remplacement. Il n’y aura pas de fans pour l’accueillir au pied de la tour de TF1, propriétaire de LCI.

N’empêche que dans nos têtes, il restera cette image de l’homme tronc en costume bleu impeccable, les yeux noirs parfois malicieux, qui vous dit «Bonsoir» quand vous rentrez à la maison. Toute une époque. Les plus nostalgiques pourront le revoir sur les principaux bouquets de chaînes en Suisse. Mais sait-il que chez nos voisins, on déboulonne les statues encore plus vite qu’ici?