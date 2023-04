DR

Genève, 7 avril

À la lecture de votre article du 5 avril dernier, je ne peux qu’être attristé, quoique peu surpris, à l’annonce de la fermeture d’une aussi belle et historique librairie: Le Rameau d’Or. Une librairie qui a fait de moi le libraire que je suis aujourd’hui.

Cependant, il y a dans vos lignes quelques points litigieux. En effet, Frédéric Saenger, l’actuel gérant, déclare être arrivé en 2019 alors que les «finances étaient catastrophiques», que la librairie (et donc par rebond ceux qui la faisaient tourner précédemment) devait de «l’argent aux fournisseurs».

C’est aussi faux qu’extravagant. Il n’y avait de «dettes» que les factures ouvertes, payables à trente, soixante ou parfois même nonante jours, un fonctionnement propre à n’importe quelle librairie (et n’importe quel commerce).

Les assurances étaient à jour, les loyers aussi. Les tables et les rayons regorgeaient de livres, un fonds construit avec soin, patience et passion, tout au long des huit dernières années. Tout cela pour signifier que même si nous ne roulions pas sur l’or – et Frédéric avait été prévenu non seulement des difficultés mais aussi des défis qui l’attendaient – , le Rameau n’était pas un radeau mort lors de la remise des responsabilités à mon départ le 26 octobre 2019.

Au contraire, Frédéric partait sur de bonnes bases et il pouvait aussi compter sur une équipe fiable et professionnelle composée d’Elise Pernet et Maud Pollien, qui, toutes deux, devaient démissionner quelques mois plus tard, remplacées peu après par Allison Huetz qui apportera sa curiosité et son expertise, mais qui sera remerciée, laissant un vide dans cette librairie littéraire qui, à partir de ce moment, ne compte plus de libraire spécialisé.

Et ce que veut trouver une bonne partie des clients, c’est bien un libraire qui lit et qui recommande des livres. La librairie, c’est certes une offre culturelle, mais c’est aussi un commerce, qui répond aux lois de l’offre et de la demande. Si vous supprimez, comme cela a été fait au Rameau d’Or, des tables d’exposition pour y mettre un joli sofa, si vous ne commandez presque plus rien, ni classiques ni nouveautés, il est à peu près certain qu’à moyen (ou même court) terme vos ventes baissent.

Pour ma part, lors de mon départ, la librairie me devait 16'000 fr. que j’avais prêtés pour régler des factures une dizaine de mois plus tôt. Après le premier confinement, alors que le Rameau d’Or devait encore me verser 10'000 fr., j’ai décidé de rayer la dette sans le crier sur les toits. Vous comprenez peut-être mieux ma surprise de lire que les «dettes» ont été assainies par Frédéric Saenger et l’amertume qui a été la mienne de lire qu’Andonia Dimitrijevic aurait déclaré à ce dernier: «Essaie ce que tu veux. Quoi que tu fasses, ce ne sera pas pire.»

Votre article laisse clairement supposer que ma gérance a mis à mal cette librairie, alors que mes collègues et moi avons œuvré au prix de nombreux sacrifices pour redorer le nom du Rameau de 2012 à 2019. Tout cela ne change rien à la fermeture du Rameau d’Or, bien sûr, et l’événement est malheureusement toujours aussi triste.

Yann Courtiau

