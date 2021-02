Réseaux et toile – Dessiner le travail de demain Opinion Cécile Denayrouse | Data journaliste

Trello

À l’heure où le télétravail est devenu une nouvelle norme, des plateformes sociales entièrement dédiées à la vie professionnelle émergent, la collaboration à distance se structure et les outils qui la soutiennent se renforcent, atténuant toujours plus la distance entre le privé et le professionnel.

L’exemple de Trello est flagrant: durant la première vague, cet outil de gestion de tâches a connu un bond de 73% d’utilisateurs supplémentaires par rapport à l’année précédente, un engouement plutôt inhabituel dans le monde feutré des outils professionnels. Certes, le Covid a bouleversé notre façon de travailler; le télé-employé version 2021 a dû apprendre à frayer avec des logiciels comme Slack et à tutoyer les nuages avec Google Drive.

«Après dix ans d’existence, Trello fait peau neuve pour renforcer davantage l’aspect collaboratif»

Les créateurs de Trello ont donc décidé de casser les silos provoqués par la crise sanitaire et la cascade de nouveaux outils à disposition des télétravailleurs. Après dix ans d’existence et fort de ses 50 millions d’utilisateurs à travers la planète, Trello fait peau neuve pour renforcer davantage l’aspect collaboratif.

La plateforme intègre désormais une trentaine d’outils externes tels que YouTube, Dropbox ou Google Drive, et propose des ponts avec d’autres applications comme Slack ou Microsoft Teams. Objectif: coller au monde du travail d’aujourd’hui. Signe ultime que la frontière entre personnel et professionnel est devenue perméable depuis la pandémie, neuf utilisateurs sur dix utilisent Trello pour faire de la gestion de projet dans le cadre de leur travail mais 50% déclarent en avoir également un usage privé.