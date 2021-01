Roman graphique – Dessiner, c’est aimer L’Homme Étoilé est un ovni. Un fan de musique métal dans une blouse d’infirmier aux soins palliatifs. Il raconte ses rencontres avec affection jusque dans son trait de crayon. Thérèse Courvoisier

Une lettre conservée, une vocation trouvée. L’Homme Étoilé se dévoile avec pudeur et simplicité. DR

L’Homme Étoilé. Rien que son pseudo est lumineux. À la ville, ce marshmallow format rugbyman d’origine belge s’appelle Xavier. Sa voix douce contraste avec la puissance de celles de ses idoles – Freddie Mercury ou Paul Stanley de Kiss – sa profession d’infirmier en soins palliatifs avec son look de rebelle.

Dans «À la vie», son premier roman graphique, le rocker en blouse blanche faisait partager toute une galerie de portraits de patients, souvent disparus, et leur doux «apprivoisement», pas après pas, mot par mot, jusqu’à pouvoir poser son énorme main sur la leur. Un premier ouvrage qui a dynamité l’image que l’on pouvait se faire d’un internement hospitalier en fin de vie et qui a cartonné aussi grâce à la présence constante de son auteur sur Instagram.

DR «Je serai là»

L’Homme ÉtoiléCalmann-Lévy Graphique, 160 pages

Comme il le fait avec ses patients, L’Homme Étoilé a commencé par une rencontre dans le présent avant de passer en mode flash-back et de rembobiner le fil de l’existence pour savoir qui ils étaient avant qu’ils ne se retrouvent dans ce lit, face à lui. Aujourd’hui, il sort «Je serai là», qui n’est donc pas la suite d’«À la vie», mais bien un retour sur son parcours professionnel, une explication en quelque sorte, doublée d’une réelle introspection.

Coline retrouve le sourire et un brin de mémoire après un nouveau traitement. DR

«Mon rôle, ce n’est pas de les empêcher de partir, mais de veiller à ce qu’ils partent bien.» Xavier, alias L’Homme Étoilé

De ses stages en psychiatrie à sa balade avec Alma sous forme d’épilogue, on croise Paulette la renfrognée, Coline la suicidaire, mais aussi Prune sa future épouse, un adorable veuf moustachu qui a juste besoin qu’on l’écoute et finalement Nenenne, l’arrière-grand-maman de Xavier. Représentée par la plus grande étoile sur le bras gauche de l’infirmier, c’est elle – et surtout son décès dans un établissement dépourvu de toute chaleur humaine – qui est à l’origine de sa vocation. «Mon rôle, ce n’est pas de les empêcher de partir, mais de veiller à ce qu’ils partent bien», conclut avec douceur et philosophie le grand barbu au chignon improbable sous les traits de son alter ego dessiné. À offrir à tous ceux que l’on aime, surtout en pleine santé.