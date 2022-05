Tables rondes à la Villa Sarasin – Dessine-moi un musée de la BD idéal Avec des habitants du Grand-Saconnex, Albertine a esquissé les grandes lignes de la future institution dédiée au neuvième art à Genève. Idées, avis, attentes: le point de la situation. Philippe Muri

Le Musée de la BD vu par Albertine. Un dessin inédit, réalisé spécialement pour la Tribune de Genève. ALBERTINE

D’un trait vif et virtuose, elle a prolongé le croquis de Tintin qu’un habitant du Grand-Saconnex venait d’esquisser sur un grand panneau. Amenée à dessiner en direct à l’occasion de deux journées portes ouvertes destinées à faire découvrir le futur Musée de la bande dessinée, Albertine en profite pour converser avec les personnes venues investir la Villa Sarasin.

Future institution culturelle au Grand-Saconnex Un musée de la BD se dessine à Genève Échanges informels. On débat, on dialogue. Il s’agit là de présenter les grandes lignes d’un projet lancé et porté par le Canton. Idées, avis, attentes, tout est bon durant cette phase préliminaire, dans l’optique d’une ouverture annoncée à l’horizon 2025. «Pour Genève, c’est rapide», rappelait le conseiller d’État Thierry Apothéloz début décembre.

Objectif maintenu

Quelques mois plus tard, un point de la situation s’impose. «L’objectif 2025 est maintenu», assure Sébastien Maret, coordonnateur au sein de l’Association pour un musée de la bande dessinée et de l’illustration (AMBDI). «On ne parle pas encore de rétroplanning, mais les discussions vont bon train entre les différentes parties, à savoir Le Grand-Saconnex, le Canton et l’AMBDI. On bat le fer, il est chaud, ça avance.»

Dans un horizon proche, une fondation verra le jour, qui permettra de répondre d’une voix unique aux interlocuteurs extérieurs, et notamment aux collectionneurs privés qui se sont manifestés pour léguer tout ou partie de leur patrimoine au futur musée.

«J’aimerais un lieu ouvert, accueillant, qui évoque toutes les formes de narrations. Un musée qui raconte des histoires.» Albertine, dessinatrice

En attendant, quels contours imaginer pour cette institution dédiée au neuvième art? Également membre de l’AMBDI, Albertine esquisse en coulisses son musée de la BD idéal: «J’aimerais un lieu ouvert, accueillant, qui évoque toutes les formes de narrations. Un musée qui raconte des histoires, avec des espaces de lecture à disposition du grand public. Un endroit qui tisse des liens avec le dessin de presse, l’animation, les éditeurs. S’il y a des rencontres, du vivant, de la découverte, ça va fonctionner.»

L’entrée de la Villa Sarasin. MAGALI GIRARDIN/ARCHIVES

Pour la dessinatrice de Dardagny, pas question d’un musée tourné vers la création locale, par ailleurs foisonnante à Genève. Au bout du lac, les auteur-e-s de bande dessinée abondent. Parmi elles, parmi eux, Peggy Adam, Isabelle Pralong, Nadia Raviscioni, Valp, Buche, Ceppi, Chapatte, Exem, Kalonji, Menor, Peeters, Poussin, Tirabosco, Wazem. Sans oublier Zep, incontournable. Du beau monde (et on en oublie) à accrocher sur les cimaises de la Villa Sarasin. Oui, mais… «Si on se concentrait sur la bande dessinée genevoise, voire romande, on n’échapperait pas au nombrilisme. J’aimerais qu’on mette en avant la BD dans sa globalité. Cela passe notamment par les comics et le manga.»

Lieu magnifique

Intéressée par l’idée de placer une partie de ses dessins en dépôt à la Villa Sarasin lorsque le Musée de la BD aura vu le jour, Albertine a envie d’une institution qui présente son fonds et ses accrochages temporaires de manière inventive. «Tout en respectant ce lieu magnifique qu’est la Villa Sarasin, il s’agit de l’investir avec le plus de créativité possible. J’aimerais une maison qui explose de l’intérieur!»

Dans ce domaine, le potentiel apparaît réel avec le beau bâtiment de style florentin, construit entre 1830 et 1833. «C’est un bijou», relevaient jeudi dernier les participants aux tables rondes organisées à l’intérieur du futur musée. Florilège: «La Villa Sarasin, on la connaît sans la connaître. Les volets sont toujours fermés. Quel gâchis. L’utilisation qui en a été faite jusqu’ici est très élitiste. La bande dessinée peut amener un côté beaucoup moins formel, une certaine fraîcheur.»

Écoles dans le coup

La transversalité entre les écoles et le futur musée fait aussi partie des souhaits de différents intervenants. Avec cet argument: «si un enfant a apprécié sa visite, il va convaincre ses parents de venir.» Malin.

Du côté du Grand-Saconnex, on souhaite un musée vivant, avec un café où se détendre et échanger. «Qu’envisager à l’extérieur?» s’interroge Albertine, qui voit dans les espaces verts de la Villa Sarasin un endroit à valoriser. Pourquoi pas des performances dessinées projetées sur la façade du bâtiment?

Des statues dans le jardin

«Dans le jardin, on pourrait installer des statues de personnages de bande dessinée», conclut un riverain. L’un ou l’autre des chats géants de Geluck récemment exposés sur les quais ou une réplique du bronze de Titeuf installé à Carouge viendront-ils un jour faire des bulles à un jet de pierre de Palexpo? Affaire à suivre…



Philippe Muri est journaliste, coresponsable de la rubrique culturelle. Il couvre en particulier la bande dessinée et les sorties culturelles. Il a également travaillé comme journaliste sportif ou chef d'édition aux quotidiens «Le Matin» et «Le Temps», ainsi qu'à l'hebdomadaire «L'Illustré». Plus d'infos @phimuri

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.