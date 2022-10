Portrait – «Dessine-moi un flamant rose, un loup et un hibou!» La biologiste Anne-Sophie Deville est une vulgarisatrice hors pair, passionnée par les espèces menacées qui «doivent se battre pour survivre». Rencontre. Thierry Mertenat

Genève, été 2022. Anne-Sophie Deville dit au revoir aux petits primates du Bioparc, les fameux lémuriens, en sachant qu’ils se reverront. LAURENT GUIRAUD

On voudrait juste lui demander comment elle fait pour mettre autant de mots dans une phrase. Trop tard, elle a déjà entamé la suivante. Anne-Sophie Deville est une femme littéralement étourdissante dans l’expression qu’elle donne à sa passion. La nature qui nous entoure, les espèces menacées qui l’habitent, ici et ailleurs, tiennent leur meilleure ambassadrice.

Cette biologiste-écologue de formation est d’abord, pour nous autres ignorants, une vulgarisatrice hors pair. Depuis toujours, elle aime raconter des histoires. Un souvenir d’enfance résume cette vocation précoce: «J’arrachais en douceur des mains de ma mère le livre qu’elle me lisait pour m’endormir. Je prenais sa place et j’inventais la suite du récit en la regardant dormir.»

Échange debout

On ne dort jamais en écoutant parler Anne-Sophie. L’échange se déroule le plus souvent debout et en mouvement. Hier, sur les hauteurs de Bellevue, dans les allées du Bioparc Genève, à découvrir à ses côtés les nouveaux pensionnaires, à se familiariser avec la famille recomposée des lémuriens, ces adorateurs du soleil qui bronzent dans la position du poireau, les membres supérieurs écartés.

Aujourd’hui, au bord du lac, dans les murs lumineux du Musée du Léman, dont elle est désormais la conservatrice adjointe, chargée des sciences naturelles.

Les deux adresses professionnelles n’en font plus qu’une. Pour autant, l’emploi du temps d’Anne-Sophie ne s’est pas simplifié. Dérouler avec elle sa carrière sur deux décennies revient à beaucoup voyager. De jour comme de nuit. Le regard nyctalope du hibou semble la guider elle aussi.

Virées nocturnes

Il croise celui du lynx, un vieux compagnon de virées nocturnes. Comme le loup, qui conserve tout son secret pour elle et ses amis effaroucheurs, dans leur surveillance commune des alpages. Anne-Sophie préside l’association OPPAL, qui soutient la mise en place d’une cohabitation pacifique entre faune sauvage et activités humaines. «On occupe l’espace du milieu», glisse-t-elle en souriant. Zadiste à sa manière, le sourire est ferme et militant.

Avant cela, la Camargue, sa terre à elle, les taureaux (en liberté, pas dans les arènes) et les flamants roses, ces échassiers filiformes auxquels elle a consacré plusieurs années de recherche, sa thèse de doctorat et un livre richement illustré qui ne tient pas dans la poche.

Dans l’enclos des grands pensionnaires. Les chameaux, accueillis en urgence, sont désormais chez eux au Bioparc. Anne-Sophie Deville a raconté leur aventure durant ses années de collaboratrice scientifique, aux côtés du directeur du lieu, le D r Tobias Blaha, «un bosseur incroyable». LAURENT GUIRAUD

Le bel oiseau a dû lui prêter sa plume élégante. On la cite, dans le texte, le sien: «Prenez le temps de vous installer face à une lagune avec une paire de jumelles. Soudain, au-delà de ce géant qui ne pèse pas plus de trois kilos, c’est tout l’univers qui les entoure que vous découvrez: le plumage étonnamment coloré des petits passereaux, le cri aigre d’une échasse qui défend son nid, l’impact sur l’eau d’une sterne qui plonge et remonte son petit-déjeuner, les senteurs de muscade de l’Immortelle des sables. C’est maintenant une libellule fine, bleue et vive qui s’active autour de vous…»

Panthère des neiges

Il y a du Sylvain Tesson dans cette immersion heureuse, la panthère des neiges n’est jamais très loin. Avec ceci en plus: le talent littéraire ne se sépare pas de la connaissance scientifique. C’est le portrait d’une contemplative concernée, instruite et partageuse que l’on rédige, pas celui d’une romancière citadine qui enfile les métaphores.

«Je suis née à Béziers, j’ai fait mes études à Montpellier, jusqu’à l’obtention du doctorat en biologie évolutive. Adolescente, j’adorais l’histoire et le français. Les bouquins ne m’ont jamais quittée, comme cet accent de sudiste qui m’accompagne où que j’aille.» En Namibie comme en Islande, sur les traces du renard polaire, aux côtés de son compagnon, Fabien, cameraman reconnu et photographe animalier. Commentaire de notre voyageuse, en quête de «liberté imprenable»: «Je suis attirée par les animaux qui doivent se battre chaque jour pour survivre.»

Au générique de «Thalassa»

Elle leur a consacré de nombreuses émissions de radio et de télé. Son nom se retrouve au générique de Thalassa, C’est pas sorcier ou Méditerranée sauvage sur Arte. La coréalisation de documentaires a été son quotidien. L’écran qui la publie aujourd’hui s’est miniaturisé, mais les followers ne cessent d’augmenter.

Salle pleine à chaque «post» – deux par semaine en moyenne – complété souvent par une vidéo. Résultat: plus de 10’000 fidèles, qui veulent tout savoir sur «Pourquoi les chiens mangent de l’herbe?» et quantité d’autres questions savantes et rigolotes à la fois.

«Maïka» la sonore

La chroniqueuse s’appelle annesowhat, avec un tiret quelque part, quand on est familier d’Instagram. Quand on ne l’est pas, on fait confiance à la réalité pour placer la ponctuation. Elle est sonore avec «Maïka» (goutte d’eau en basque), une chienne de 4 ans, sauvée de l’abandon, qui n’hésite pas à aboyer quand sa maîtresse se montre trop bavarde. Délicieux rappel à l’ordre. La nature a toujours raison.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.