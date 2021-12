Opération spéciale du 4 décembre – Dessine-moi la page de «une» Troisième étape: éclater le cadre. Conviés à illustrer l’entier du journal de samedi, les seize étudiantes et étudiants de la HEAD ont également esquissé la couverture de l’édition du 4. À présent, il faut choisir… Fabrice Gottraux Georges Cabrera

Il est 10 heures, la rédaction de la «Tribune de Genève» contemple en silence toutes les esquisses produites par les élèves de la Haute École d’art et de design. Le résultat prend forme. L’édition du samedi 4 décembre aura une sacrée allure, ainsi redessinée par la fine fleur des jeunes illustrateurs et illustratrices en formation à Genève.

En plus de l’entier du deuxième cahier, il s’agira également de créer la «une», la couverture du journal. Deux thèmes ont été posés, l’un pour le premier cahier, l’autre pour le second. En un, «La HEAD envahit la Tribune». En deux, «Genève capitale de la BD». Au boulot.

Un petit bout de Zep

L’image de «une», c’est la première chose qu’on discerne en découvrant son quotidien chéri. Indiscutablement, très, très important. Avec les étudiants de la HEAD, tout semble possible. Mais que choisir? Le journal «crachant» sa matière comme des vermicelles sur le visage du lecteur? Épatant. L’aigle genevois concentré sur la lecture d’un bouquin? Joli, mais… «Déjà vu, il me semble», constate le journaliste responsable du projet. Que diriez-vous alors d’un paysage de livres, ouverts comme des montagnes, avec des personnages minuscules qui les gravissent? «J’ai imaginé des personnages qui laisseraient des traces humides», commente l’auteur. «Comme des limaces?» s’interroge la rédaction.

Tout le monde retourne à sa place. Les dessinateurs à leurs dessins, les rédacteurs à leurs rédactions. Un étudiant dit à un autre: «C’est drôle, ton idée. Mais je ne pense pas que tu puisses mettre ça dans les pages.» Ai-je aperçu un zizi à la façon de Zep? Plus si sûr, il y avait tant à voir ce jour-là encore. Zep, quand on y pense… Le premier tome des aventures de «Titeuf» était paru depuis dix ans déjà quand les jeunes gens que voici ont vu le jour. Le temps file.

«Les lecteurs, ce sont eux aussi qu’on va envahir, avec une nouvelle manière de faire un journal.» Une étudiante de la HEAD, travaillant d’arrache-pied à l’illustration de l’édition du samedi 4 décembre

Qui dit BD pense logiquement aux cases. Soit. Le journal comme une bande dessinée? Essayons. Voilà que la page explose, et les cases se multiplient, motifs d’objets disparates, couleurs pastel en aplat. Essayons de mettre les textes dans l’illustration. Même l’éditorial? Essayons, essayons! Cassandre à la manœuvre. C’est d’un chic. «Les lecteurs, ce sont eux aussi qu’on va envahir, avec une nouvelle manière de faire un journal.» Cette génération-là, on ne peut que lui ouvrir grand les portes.

On plaisante. Mais le travail reste des plus sérieux. La mission de la HEAD suit un cadre précis. Clément Paurd, le responsable du bachelor en illustration, et son collègue Raphaël Widmer, adjoint scientifique, ne lâchent rien. Ce n’est pas la première fois, loin de là, que les élèves travaillent sur mandat. Les projets sur appel font partie du cursus, qu’on dessine pour le Laténium de Neuchâtel (fameux musée d’archéologie), la Manufacture de Lausanne (fameuse école de théâtre) ou la Faculté des sciences de l’Université de Genève. Enfin, la «Tribune de Genève».

Une ville bâtie dans les livres

Retour à la «une». Genève, centre du monde de la bande dessinée, disions-nous. C’est décidé, Robin s’y colle. Ce sera une vue aérienne sur les toits de la cité, le Jura dans le fond, la cathédrale sur la ligne d’horizon. Et les immeubles, partout, avec leurs toits penchés, qui sont en fait des livres – chacun évoquant les vedettes locales de la BD, Tirabosco, Wazem, Pierre Schilling, Nadia Raviscioni, Zep, encore lui…

«C’est hors du commun», s’exclame un journaliste. «On attend les nouvelles du Conseil fédéral», prévient sa collègue. Après quatre jours en compagnie de la HEAD, la rédaction a contracté le virus de la BD.

Demain, on connaîtra les lauréats des Prix Töpffer, incontournables pour tous les bédéastes. La couverture de l’ouvrage primé campera à l’avant-plan, au sommet d’un bâtiment dessiné d’une main de maître.

Georges Cabrera est journaliste vidéo. Auparavant, il a travaillé plus de quinze ans comme photographe en couvrant la vie locale pour la Tribune de Genève. Il a reçu le Swiss Press Photo en 2003 (art et culture) et en 2012 (sport). Plus d'infos

