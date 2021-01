Le chlore chasse le Covid – Desplanches et de nombreux champions lanceront leur saison olympique aux Vernets La 54e édition des Championnats internationaux de Genève aura bien lieu du 15 au 17 janvier. Un plan de protection sanitaire drastique a été établi et seuls 120 nageurs se jetteront à l’eau. Pascal Bornand

Membre du Team Genève et Niçois d’adoption, Jérémy Desplanches ne manque pas une occasion de revenir aux Vernets, le fief de son club de cœur. TEAM GENEVE



C’est un marronnier qui bourgeonne en hiver, un cap, une institution. Malgré le Covid et ses tentacules, les Championnats internationaux de Genève (CIG) auront bien lieu les 15, 16 et 17 janvier aux Vernets. La 54e édition s’affiche en grand, sauvée du virus à moins d’une nouvelle vague ravageuse. Disputée à huis clos, elle se la coulera douce en live streaming.

«On a tout mis en œuvre pour qu’elle puisse se dérouler dans les meilleures conditions, celles que nous impose la pandémie et celles qui répondent à notre mission. Les nageurs sont en attente, ils ont rarement eu la possibilité de concourir en 2020. Pour cela, on était plus que jamais déterminés à leur offrir une compétition de qualité. Ce sera pour eux l’occasion de lancer au mieux leur année olympique», explique Cédric Valet, le directeur sportif de Genève Natation.