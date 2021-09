Pandémie – Désormais, le Covid touche en priorité les enfants L’incidence la plus élevée de la maladie se trouve parmi les 10-19 ans, suivis par leurs cadets. Avec quels risques? Caroline Zuercher , Mateus Carvalho

Faut-il imposer le port du masque à l’intérieur et des tests hebdomadaires dans chaque classe? Certains spécialistes, tel l’épidémiologiste Antoine Flahault, le recommandent. Robert Daly/Getty Images

«Nous observons une vague de contagion prononcée chez les jeunes et les enfants», a averti ce mardi Tanja Stadler, présidente de la task force scientifique. L’incidence la plus élevée des infections au Covid est enregistrée chez les 10-19 ans, avec 505 cas confirmés pour 100’000 personnes de cet âge en Suisse, du 30 août au 5 septembre. Comme le montre notre graphique, il y a aussi une hausse importante chez les 0-9 ans, le deuxième groupe le plus touché.

Certes, les dépistages systématiques effectués dans les classes de certains cantons font grimper les chiffres. Mais ce n’est pas tout. Trois éléments laissaient présager cette dégradation: le variant Delta plus contagieux, la couverture vaccinale plus faible chez les enfants (parce qu’ils sont trop jeunes pour être vaccinés ou ne peuvent le faire que depuis peu) et la rentrée scolaire. Selon Noémie Wagner, médecin adjointe au Service d’infectiologie pédiatrique des HUG, il n’y a pas non plus de raison que cela s’arrête: «Avec l’arrivée de l’automne, les enfants seront moins dehors.»