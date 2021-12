L’invité - Desmond Tutu à la cathédrale de Genève

L’intervention de Desmond Tutu lors du Dies académique de 2009 a été l’un des grands moments de l’histoire récente de l’Université de Genève. Il recevait ce jour-là, sur la proposition de la Faculté de théologie, un doctorat honoris causa pour son œuvre au service de la réconciliation en Afrique du Sud.

Desmond Tutu était un grand habitué de Genève. Dès les années 1970, ses responsabilités au Conseil œcuménique des Églises (COE) l’amenaient très souvent à la route de Ferney.

Le COE, on l’a trop vite oublié, a d’ailleurs été l’incubateur théologique des luttes contre l’apartheid, grâce aux contacts qu’il a favorisés entre responsables d’Églises d’Afrique du Sud et ceux des leaders de la libération qui, contrairement à Mandela, ne croupissaient pas alors à Robben Island ou ailleurs.

Mais la consécration genevoise de l’archevêque Tutu a été le discours qu’il a prononcé le 5 juin 2009 à la cathédrale. «Nous sommes faits pour vivre ensemble»: tel a été le fil conducteur d’un propos qu’aucune des personnes présentes n’a pu oublier. «Nous sommes de la famille des humains», a-t-il rappelé en évoquant la Déclaration universelle de 1948, «nous sommes de la famille de Dieu», a-t-il souligné en évoquant le vieux récit de la Genèse.

L’histoire humaine est pleine de tentatives faites par certains de mettre en avant tel ou tel attribut particulier pour conforter leur pouvoir: racisme, antisémitisme, nettoyages dits ethniques, discriminations contre les femmes, ou les handicapés, ou les vieux.

Or, dans une famille, nous n’évaluons pas autrui en fonction de sa compétence ou de son apport financier. Le Christ a dit: «Je ferai venir à moi tous les humains.» Il n’a pas dit «certains humains», fit observer Tutu: «Riches, pauvres, beaux, moins beaux, gros, moins gros, blancs, rouges, jaunes, verts, bleus [...] Tous les humains! Tous: les lesbiennes, les gays, les hétérosexuels, tous!»

Avec des accents que les prophètes de la Bible hébraïque n’auraient pas désavoués, Tutu, frais docteur de l’UNIGE, a encore asséné que nous sommes «partenaires de Dieu pour changer l’ordre économique mondial et le rendre plus équitable». Et rappelé que le combat contre le terrorisme ne sera jamais gagné «tant que des êtres humains vivront dans des conditions qui les rendent désespérés».

Ce jour-là, tous ont applaudi avec une rare ferveur. Même le directeur de l’Organisation mondiale du commerce, qui recevait aussi un doctorat honoris causa. Même ces gens qui voudraient à Genève nous faire croire que la laïcité se réduit à l’anticléricalisme ou que les personnalités religieuses n’auraient jamais à prendre la parole en dehors de leurs congrégations.

Il faut dire que les mots de Desmond Tutu sonnaient juste. Il faut dire que douze ans plus tard, à l’heure où il nous quitte, ils sonnent toujours juste.

