Des employés de l’Œuvre suisse d’entraide ouvrière (OSEO), s’affairent à désinfecter trams et bus des Transports publics genevois (TPG) pendant la journée, en présence ou non des usagers, afin de protéger les collaborateurs et leurs clients dans le contexte actuel de l’épidémie de coronavirus.

Martial Trezzini/Keystone