Nouvelle vague – Designer, il prend plaisir à travailler avec la lumière

Le «Lotus», une œuvre musicale et lumineuse, a été installé dans le kiosque du Jardin anglais.

Vendredi dernier, la tempête a bien failli détruire le travail qu’Alexandre Burdin-François a réalisé pendant près de deux mois pour le Geneva Lux Festival. «C’est ironique. J’intègre pour la première fois la problématique environnementale dans une création et c’est un élément climatique, le vent, qui a failli la ruiner», détaille l’artiste genevois de 35 ans. À part un pétale affaibli, le «Lotus», qu’il a créé dans le Jardin anglais en collaboration avec l’association Spot, a résisté.

Climat et culture

L’association Spot, basée à Genève, se spécialise dans la communication des enjeux du changement climatique à travers des projets culturels. «L’objet a été conçu pour pouvoir devenir autonome en énergie. Il sera, dans une seconde étape de travail, équipé de panneaux solaires. L’objet, en plus d’être lumineux, s’accompagne de musique. Un cycle, inspiré de la vie d’un humain de sa naissance à sa mort, est ainsi joué quotidiennement. En journée, la batterie se charge, et le soir, la pièce est diffusée, autant que l’autonomie du dispositif le permet. La démarche vise à mettre en évidence un fonctionnement inspirant: ne pas consommer plus que ce que l’on possède.»