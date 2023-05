Seul en scène – Deshusses rend hommage à la vie en riant de la mort Le comédien genevois reprend «Ma vie de courbettes» au Théâtre de Carouge. Rencontre avant la dernière ligne droite. Philippe Muri

Laurent Deshusses dans «Ma vie de courbettes». Un irrésistible «mano a mano» avec la grande faucheuse. DR

Difficile de dialoguer avec une telle interlocutrice. La mort ne s’en laisse pas conter, et Laurent Deshusses va l’apprendre à ses dépens. Deshusses, ou plutôt son personnage, celui d’un comédien venu pour présenter son spectacle, interrompu par une entité imprévisible. Le genre d’invitée surprise qu’on souhaiterait recevoir le plus tard possible dans son existence. Voilà notre homme réduit à passer la soirée en âpres négociations avec la grande faucheuse, histoire de retarder, voire d’annuler une sentence qu’on pressent fatale.