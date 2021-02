Covid-19 – Désespérés, ils attendent une aide qui n’arrive pas Ils sont en pleine crise et n’arrivent pas à obtenir de soutien… malgré tout l’argent débloqué. Enquête et explications de l’État. Laurence Bezaguet Grobet , Sophie Simon

Rue de l'Arquebuse. Un bar fermé à cause des mesures Covid. LAURENT GUIRAUD

«J’ai 50 ans, je travaille depuis l’âge de 20 ans et cotise depuis plus de 24 ans aux assurances sociales. Or, depuis l’arrivée du Covid, je n’ai eu droit qu’aux indemnités RHT (réduction de l’horaire de travail) pour les mois d’avril et mai. Depuis lors, je n’ai perçu aucune aide, malgré mon chiffre d’affaires en chute libre, raconte Stefan Sigel. Je vis sur mes économies et avec l’aide de mes parents… alors qu’ils ont bientôt 80 ans! C’est bien triste.»

Ce graphiste/designer, à son compte depuis 1997, a des clients dans l’hôtellerie, la restauration, le monde de la nuit, la culture, ainsi que dans l’horlogerie. Avec le coronavirus, tout s’est effondré. La «Tribune de Genève» a récolté de nombreux témoignages de personnes désespérées qui n’arrivent pas à obtenir d’aide, malgré tout l’argent débloqué par Berne et Genève. «La population a l’impression qu’on touche toutes les aides nécessaires avec tous ces milliards débloqués, mais l’argent ne semble pas arriver à destination», ironise Caroline Laporte, propriétaire depuis 31 ans du Café de la Réunion, à Veyrier.