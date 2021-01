États-Unis – Désertée, quadrillée, calfeutrée: Washington sous haute tension Pour prévenir tout débordement, plus de 20’000 soldats sont attendus dans les rues de la capitale fédérale au moment de la cérémonie d’investiture de Joe Biden, le 20 janvier.

La Garde nationale, force militaire intérieure, protège désormais le centre-ville de Washington. (Photo ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP) AFP

Blocs de béton, gyrophares de police, gardes nationaux en treillis et armés… la sécurité est maximale mercredi après-midi dans le centre de Washington, où la Chambre des représentants s’est prononcée en faveur d’un deuxième «impeachement» historique de Donald Trump.

Ville fantôme depuis plusieurs mois à la suite des crises sanitaire et économique puis des manifestations antiracistes, la capitale fédérale est désormais le reflet d’un pays à cran, encore ébranlé par les événements du 6 janvier au Capitole.

La Garde nationale, force militaire intérieure, protège désormais les lieux avec des hommes en armes, gilets pare-balles et uniforme de combat. Les élus de la Chambre des représentants y ont décidé mercredi après-midi d’une mise en accusation du président républicain, la deuxième de son mandat.

Images saisissantes, des centaines de militaires ont passé la nuit à l’intérieur du bâtiment du Congrès, dormant encore à même le sol dans les salles et les couloirs alors même que les élus arrivaient.

Plus de 20’000 soldats sont attendus dans les rues de la ville au moment de la cérémonie d’investiture de Joe Biden, le 20 janvier; soit plus que le nombre combiné de troupes américaines officiellement présentes en Afghanistan et en Irak actuellement.

Le Capitole est entouré d’une clôture de sécurité, tout comme la Maison Blanche depuis le printemps dernier et les manifestations qui avaient suivi la mort de George Floyd, symbole des brutalités policières envers les Américains noirs.

Washington, capitale fédérale devenue métropole vibrante de plus de 700’000 habitants ces dernières années, porte les stigmates des crises successives des douze derniers mois.

En y déambulant ces jours-ci, il s’avère difficile de distinguer les planches de restaurants fermés par la pandémie de celles de bâtiments se protégeant des violences.

«C’est la première fois que je me rends (dans le centre de Washington) depuis plus d’un an, et d’habitude il y a des gens partout. C’est très, très calme. Je pense presque que (la ville) n’est plus que l’ombre d’elle-même», soutient Jaime, une mère de famille venue du Maryland qui n’a pas souhaité donner son nom.

Les écoliers qui venaient de tout le pays visiter les institutions américaines restent aujourd’hui chez eux, à l’instar des touristes étrangers. Fini également le bal de fonctionnaires et lobbyistes en costume-cravate dans les rues du centre-ville.

Les quais des impressionnantes stations de métro tubulaires en béton sont également dépeuplés.

«La ville est essentiellement déserte», affirme Nadine Seiler, 55 ans, qui manifeste tous les jours depuis fin octobre près de la Maison Blanche, en faveur des causes antiracistes.

«Tout ça, c’est fini»

Comme dans le reste des pays occidentaux, la tendance dans la ville est au télétravail. Les musées, véritables institutions gratuites de Washington, sont aussi fermés depuis mars.

La maire Muriel Bowser a en outre récemment élargi les restrictions, de sorte que les restaurants ne peuvent plus servir de clients en intérieur. De rares terrasses plus ou moins sophistiquées ont ainsi éclos le long des trottoirs pour s’adapter à la nouvelle donne.

«Le marché de Noël (…), les bars bondés, tout ça, c’est fini», se lamente Timothy Bartholomew, un habitant d’Arlington, ville voisine de l’État de Virginie.

Selon le site spécialisé Eater, près de 70 restaurants ont dû déjà fermer définitivement leurs portes à Washington depuis le début de la pandémie, et il est fréquent de voir des planches de bois accolées à des vitrines.

La hausse de la précarité économique est également palpable dans les rues avec l’allongement des files d’attente aux soupes populaires, ou la multiplication des tentes de sans-abri autour des boulevards principaux du centre-ville.

Les rassemblements antiracistes du printemps ont aussi transformé le centre de la capitale.

Les manifestants se retrouvent désormais à chaque événement sur l’une des principales artères menant à la Maison Blanche, renommée «Black Lives Matter Plaza» par la mairie démocrate, avec «Black Lives Matter» («les vies noires comptent») écrit à même le sol en lettres géantes jaunes.

C’est devenu un lieu de promenade mais aussi de célébrations. C’est là que les Washingtoniens, très majoritairement acquis au parti démocrate, étaient venus fêter bruyamment la victoire de Joe Biden à l’élection du 3 novembre.

AFP