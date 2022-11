Avant la Coupe du monde au Qatar – Deschamps: «Participer ne veut pas dire cautionner» Rencontré dans la Principauté, Didier Deschamps évoque l’enjeu de la Coupe du monde au Qatar, l’esprit des Bleus et les dérives du football. Le sélectionneur des champions du monde en titre nous dévoile aussi son jardin secret. Nicolas Jacquier

Le sélectionneur des Bleus s’y montre d’humeur badine, se livrant sans retenue sur des sujets plus intimes, sur lesquels il n’a pas l’habitude de s’épancher. PATRICK SWIRC/MODDS

Quand on entraîne les champions du monde en titre, on est sollicité de toutes parts. Didier Deschamps n’échappe pas à cette rançon de la gloire, il croule sous les demandes d’interview. On a longtemps pensé la nôtre écartée sinon égarée.