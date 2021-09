La dépression postolympique – Descendre de l’Olympe a son prix Héroïne des Jeux olympiques de Tokyo, Nina Christen s’est provisoirement retirée de la vie sportive et médiatique. La tireuse a évoqué une «dépression postolympique». Mais de quoi s’agit-il? Sylvain Bolt

Nina Christen, championne olympique de tir sportif à Tokyo, traverse une période difficile mentalement. DR

La vie de rockstar de Nina Christen s’est stoppée net. Sur les réseaux sociaux, on la voyait, en vrac: jouer au golf avec une montre de luxe au poignet et entourée de célébrités, faire des tours en hélico avec des sponsors et prendre des bains de foule à «Ninaschiessen», son village nidwaldien (Wolfenschiessen) renommé par ses habitants.

Mais les bulles sont devenues moins pétillantes dans une publication Instagram du 7 septembre. La championne olympique et médaillée de bronze de tir sportif à Tokyo a expliqué qu’elle vivait une forme de dépression postolympique. Insomnies, fatigue intense, difficultés de concentration et de motivation, changements d’humeur, migraines et douleurs à la nuque sont autant de symptômes décrits par la Nidwaldienne pour justifier son forfait aux championnats suisses de tir sportif. L’une des stars helvètes de Tokyo n’a simplement plus la force de presser sur la détente et s’est provisoirement retirée de la scène publique.