Extrémistes au centre de tir – Des youtubeurs nationalistes français tirent à Genève

«Vous en avez marre des breloques de merde vendues par des sans-papiers, alors découvrez ce pendentif.» C’est par la promotion d’un bijou «patriote et solidaire» (un coq juché sur le toit d’une église) que s’ouvre une vidéo du youtubeur français Baptiste Marchais. Mais, surprise, l’émission qui suit la publicité a été réalisée au Swiss Gun Center, un centre de tir souterrain moderne de 2000 m2 situé à deux pas de la place des Nations, à Genève.

Le concept du segment «Café cartouche»? Alterner discussions et tirs à l’arme à feu avec un invité. Pour ce premier épisode, le massif youtubeur était accompagné à Genève de Thaïs d’Escufon, ancienne porte-parole de Génération identitaire. Un mouvement nationaliste dissout par le gouvernement français car accusé de prôner «une idéologie incitant à la haine et à la violence envers les étrangers» et de présenter «le caractère de groupes de combat ou de milices privées».