Rappel – Des VTT défectueux retirés du marché Des cadres de vélo de la marque Rocky Mountain peuvent se briser et entraîner un accident.

Les VTT Instinct Alloy, Instinct Alloy BC Edition et Pipeline Alloy, modèles 2018 à 2020 dans les tailles S, M et L, sont rappelés- DR/tweet Bureau fédéral de la consommation

L'importateur d'articles de sport CHRIS sports AG rappelle certains vélos tout terrain de la marque Rocky Mountain. Le triangle du cadre peut se casser, ce qui peut entraîner le décollement du tube de direction. Il y a donc un risque d'accident et de blessure.

Les VTT Instinct Alloy, Instinct Alloy BC Edition et Pipeline Alloy, modèles 2018 à 2020 dans les tailles S, M et L, sont concernés, ont annoncé lundi l'entreprise et le Bureau de prévention des accidents.

Les personnes qui possèdent l'un de ces modèles sont priés de cesser de l'utiliser et de contacter leur revendeur de vélos. Le triangle de cadre des VTT concernés sera remplacé gratuitement.

( ATS/NXP )