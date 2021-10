Les choix lecture de la rédaction – Des voyages dans le temps Notre sélection du week-end flirte avec plusieurs disciplines, de l’art brut à la musique techno. Florence Millioud Henriques , Philippe Muri , Thérèse Courvoisier , Francois Barras

Armand Schulthess, plaquettes de métal et fonds de boîtes de conserve. LMD

Art brut: portrait d’Armand Schulthess

Un discret ou même un invisible: c’est la première vie d’Armand Schulthess, commis de la chancellerie du Département fédéral de l’économie publique à Berne. Mais la cinquantaine venue, l’homme (1901-1972) sort de ce néant et part pour le Tessin dans une demeure qu’il fait sienne, créant un jardin de mots calligraphiés sur différents supports où il cultive les savoirs et les connaissances. Et c’est là que son existence commence réellement, c’est là que Lucienne Peiry, ancienne directrice de la Collection de l’art brut à Lausanne, l’attend au contour pour narrer la suite en experte de ce «Jardin encyclopédique». Avec elle, on chemine dans cette installation foisonnante d’un auteur d’art brut et on prend la mesure du génie du lieu dans un ouvrage mini qui ne s’empêche pas d’être docte, ni passionnant. FMH

«Le jardin de la mémoire», Lucienne Peiry Afficher plus Éd. Allia, 75 p.

Bande dessinée: le temps de la Dolce Vita

Les amateurs de beaux dessins autant que les fans de Jacques Tati connaissent le talent de David Merveille, un illustrateur qui a souvent croqué le personnage de M. Hulot. Dans un style différent, mais avec autant de maestria graphique, l’auteur belge s’associe à l’excellent scénariste qu’est Zidrou pour composer une singulière symphonie amoureuse en neuf mouvements. Des histoires courtes situées en Italie à la fin des années 1950, début 1960. Le temps de la Dolce Vita et des vespas, celui aussi des émotions et des sentiments mélangés. Dans une gamme de couleurs volontairement réduite, Merveille instille une douceur teintée d’une légère amertume. Portés par la fine écriture et la narration subtile de Zidrou, ces récits amoureux débouchent sur un des plus beaux albums BD du moment. PMU

«Amore», Merveille et Zidrou Afficher plus Éd. Delcourt, 128 p.

Enquête dans le milieu de la prostitution

Soisic Belin est journaliste (chez «Vice», «Grazia» ou «Les Inrocks» notamment). Elle se dit féministe et se demande si sa dernière enquête ne va pas à l’encontre de ses convictions: elle a décidé d’infiltrer le milieu de la nouvelle prostitution. Pas celle qui tapine dans un bordel ou au coin d’une rue, mais celle qui vend ses charmes sur la Toile. Adepte du «on ne peut pas parler correctement de quelque chose sans l’avoir soi-même vécu», elle se lance. Grâce à des prises de notes consciencieuses, elle raconte toutes ces femmes qu’elle a tour à tour été. La psy, la poupée, le défouloir ou même la cerise sur le gâteau du couple. Une année dans la peau de tant d’autres, racontée avec honnêteté pour conclure que se prostituer, c’est avant tout se métamorphoser. Et que cela peut aussi être un choix. TCO

«Le jour où je suis devenue escort 2.0», Soisic Belin Afficher plus Éd. Albin Michel

Musique: retour sur prédictions

En 1993, Jon Savage donnait l’une des premières analyses de l’ultrapopularisation de la techno, écrivant pour comprendre ces «raves» qui effrayaient l’Europe une synthèse courte et fluide de la musique électronique, de sa haute rationalisation tranchant avec sa forme binaire et répétitive, de l’éternelle ambiguïté homme/machine, de sa vocation à atteindre la transe sur le principe de boucles rythmiques et de montées en puissance. Au-delà de cette genèse un peu datée par le choix des acteurs interrogés (Orbital, Kraftwerk, plusieurs DJ house), la réédition de ces 64 pages impressionne par la justesse de leur prédiction sur l’évolution probable (désormais avérée) de la musique digitale. Lire ces souvenirs de 1993 avec les yeux (et les oreilles) de 2021 donne le vertige par le caractère à la fois si lointain et tellement présent de cette époque pionnière. FBA

«Soul Machine», Jon Savage Afficher plus Éd. Allia, 64 p.

Florence Millioud Henriques a rejoint la rubrique culturelle en 2011 par passion pour les gens de culture, après avoir couvert dès 1994 la politique et l'économie locale. Historienne de l'art, elle collabore à la rédaction de catalogues d'exposition ou d'ouvrages monographiques sur des artistes. Philippe Muri est journaliste, coresponsable de la rubrique culturelle. Il couvre en particulier la bande dessinée et les sorties culturelles. Il a également travaillé comme journaliste sportif ou chef d'édition aux quotidiens «Le Matin» et «Le Temps», ainsi qu'à l'hebdomadaire «L'Illustré». @phimuri Thérèse Courvoisier est rédactrice à la rubrique culture & magazine de 24 heures. Après presque 20 ans dans le journalisme sportif, elle se spécialise dans les portraits et sujets société.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.