Coronavirus – Des vols entre la Suisse et le Royaume-Uni sous conditions Les personnes domiciliées au Royaume-Uni qui sont en ce moment en Suisse pourront rentrer chez elles à partir de jeudi, selon certaines conditions, de même que les personnes domiciliées en Suisse se trouvant actuellement de l’autre côté de la Manche.

Grâce à la dérogation de l’Office fédéral de l’aviation civile, les personnes concernées pourront être chez elles pour les fêtes. (Photo d’illustration) KEYSTONE

Des vols au départ de la Suisse vers le Royaume-Uni et l’Afrique du Sud seront autorisés dès jeudi, selon certaines conditions. Des vols au départ de ces deux pays vers la Suisse seront également possibles pour les personnes domiciliées en Suisse.

Les vols au départ de la Suisse visent uniquement à rapatrier les personnes domiciliées au Royaume-Uni ou en Afrique du Sud qui séjournent actuellement en Suisse, a indiqué l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) mercredi dans un communiqué.

Les passagers en quarantaine sont soumis à des mesures de protection particulières, à appliquer lors du transfert à l’aéroport afin de limiter au maximum les risques.

L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) coordonne ces transferts avec les cantons. Les compagnies aériennes assurant les vols sont tenues de respecter les plans de protection sanitaires en vigueur.

Autorisation au préalable

Dans le cadre des vols au départ du Royaume-Uni et de l’Afrique du Sud et arrivant en Suisse, les compagnies aériennes doivent solliciter au préalable l’autorisation de l’OFAC, au vu du risque élevé que les passagers introduisent en Suisse la nouvelle variante de coronavirus détectée dans ces deux pays.

Seuls les citoyens suisses (y compris les citoyens du Liechtenstein), les titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa D délivré par la Suisse et les titulaires d’un «laissez-passer» qui remplissent les conditions d’entrée précédemment en vigueur sont autorisés à être passagers. Les compagnies aériennes sont invitées à leur signaler en bonne et due forme qu’ils devront respecter les règles de quarantaine en vigueur en Suisse à leur arrivée.

Contacté par Keystone-ATS, le service de presse de l’OFSP indique que la Confédération ne demande pour l’heure pas de tests à ces passagers à leur arrivée sur le sol helvétique. Mais il n’exclut pas que les cantons le demandent ou que les aéroports prévoient des tests rapides dans leurs concepts de protection.

Application

Par ailleurs, l’OFAC conseille aux passagers qui possèdent déjà des billets de se renseigner directement auprès de leur compagnie aérienne pour savoir si leur vol est maintenu ou non. Il prie également les ressortissants suisses qui se trouvent actuellement au Royaume-Uni et en Afrique du Sud d’enregistrer leur voyage et leurs déplacements sur l’application «Travel Admin», sous la rubrique «Mes voyages».

La simple création d’un profil d’utilisateur ne suffit pas, souligne l’OFAC. Un tel enregistrement permettra au Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) d’envoyer si besoin des informations spécifiques aux personnes concernées.

Les liaisons aériennes sont suspendues depuis dimanche à minuit en raison de cette nouvelle variante. Grâce à cette dérogation, les personnes concernées pourront être chez elles pour les fêtes.

ATS/NXP