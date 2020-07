Accidents en série à Rivaz – Des voitures tombent dans les vignes Un chemin pentu de Lavaux piège des voitures garées. Mardi soir, une auto a fini dans le vignoble. Un même incident s’était produit il y a deux ans. Philippe Maspoli

Une voiture s’est retrouvée dans les vignes, au chemin de la Plantaz à Rivaz, mardi soir. Garée, elle s’est mise en mouvement toute seule pour une raison indéterminée. Un autre accident similaire s’était produit il y a deux ans. DR

C’est une image insolite capturée par un lecteur de «24 heures». On y voit une voiture accidentée au milieu des vignes, dans les hauts de Rivaz, au chemin de la Plantaz, près d’un endroit où les pique-niqueurs s’arrêtent volontiers. Mardi soir, juste avant la pluie, précise le témoin, une voiture garée en ce lieu pentu s’est mise en mouvement jusqu’à terminer sa course à un endroit où on s’attend à voir plutôt un vigneron en train de soigner ses cultures.